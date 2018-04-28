Ондатра укусила казанца за руку

Казанские ондатры, живущие на берегу Казанки, перепуганы. В месте, где они обосновались, в марте начали строить 18-этажный медцентр. Животные начали сбегать с места жительства, искать новое укрытие и выбегать на проезжую часть. Много ондатр попадают под автомобили. Казанцы обеспокоены.

Недавно житель решил помочь ондатре, сидевшей у перекрестка Хакима — Амирхана. Он хотел перенести ее подальше от проезжей части, взял животное на руки. В этот момент ондатра выгнулась, прокусила казанцу руку и убежала. В больнице «спасателю» наложили 8 швов.

«Каждый день теперь наблюдаем рядом с домом испуганных мечущихся ондатр, а соседка говорила, что видела около мусорных контейнеров зайчика», — говорит одна из жительниц.

Сейчас жильцы дома №60 на улице Сибгата Хакима готовят письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой временно остановить строительство медцентра и помочь животным, пишет «Вечерняя Казань».

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