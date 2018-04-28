Шоковый метод против Русала

Москва, 27 апреля — «Вести. Экономика» Апрель запомнится российскому фондовому рынку очередным санкционным давление со стороны США. В этот раз под ударом оказались 24 крупнейших российских бизнесмена и представителя власти, а также 14 компаний, половина из которых непосредственно имеет отношение к Олегу Дерипаске. И если по прошествию месяца индекс Мосбиржи сумел закрыть санкционный гэп, то акции Русала и ряда других связанных с ним компаний так и не оправились от «шока», комментирует Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер.

Анна Устинова, ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер

Акции Русала, второго в мире производителя алюминия, потеряли более 50% как на Московской бирже, так и на торгах в Гонконге. Мировые цены на алюминий, наоборот, с момента объявления санкций прибавили 24% и достигли 7-летних пиков на опасениях перебоев поставок металла на рынок.Make America Great Again? Русал занимает одну из ключевых позиций в отрасли, являясь вторым по величине поставщиком алюминия в США. Напомним, что в марте президент США начал полномасштабную программу поддержки национальной металлургической отрасли, объявив о введении пошлин на импорт алюминия и стали. В прошлом году производственные мощности американских металлургов были задействованны не более чем на 43%. Введение пошлин вкупе с санкциями против Русала, импорт которого оценивается в 700 тыс. тонн на рынок США, и рост рыночных цен на алюминий, безусловно, поддержит американских металлургов и может вдвое увеличить их загруженность. Впрочем, Русалу удалось отыграть часть потерь после того, как Минфин США перенес дедлайн с 5 июня на 23 октября, до которого американскому бизнесу необходимо завершить все операции и контракты с Русалом. Тем временем, дедлайн, касающийся выхода из акций и долгов компании, остался прежним — 7 мая. Кроме того, Минфин США озвучил условия смягчения санкций против Русала. В частности, риторика США в отношении компании может измениться, если произойдет смена основного акционера Русала Олега Дерипаски, доля в акционерном капитале компании оценивается в 48%. Текущая ситуация для Русала, в которой компания сейчас находится, в своем роде уникальна: ключевой игрок отрасли, осуществляющий деятельность по всему миру, из-за санкций США испытывает перебои с поставками алюминия, утрату доверия контрагентов, финансовые трудности, выраженные ограничением к международному рынку капитала, что соответствующим образом усложняет обслуживание долговых обязательств. Кроме того, Русал испытывает и риски контрагентов, неопределённость относительно дальнейших перспектив компании уже привела к нарушению цепочки поставок, вызвав скачок цен на металлы на рынке. При этом, Русал может избежать всех вышеперечисленных последствий, если подчинится воли американских властей и произведет смену основного акционера компании. Смягчение санкций против Русала поддержали и европейские коллеги. В частности, Германия и Франция. Заинтересованность объявляется тем фактом, что свыше 40% продаж Русала приходится как раз на европейские страны. Таким образом, складывается противоречивая ситуация: с одной стороны, Русал — удобная мишень, чтобы надавить на российские власти. С другой стороны, последствия санкций затрагивают как европейских коллег, так и непосредственно американских бизнесменов. Что же касается перспектив компании, то история с Русалом интересна с точки зрения созданного прецедента. Существует риск того, что подобные санкции могут распространится и на другие крупные российские компании. В зоне риска находятся Полюс и Норильский никель. Доля владения Русала в ГМК составляет 27,8%.