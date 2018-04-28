Арктические районы Якутии готовы принять до 100 соотечественников из-за рубежа 

ЯКУТСК, 28 апреля. /ТАСС/. Арктические и промышленные районы Якутии готовы принять до 100 специалистов по программе переселения соотечественников из-за рубежа до 2019 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель регионального госкомитета по делам занятости населения Степан Москвитин.
Ранее правительство РФ утвердило программу по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Республику Саха (Якутия).
"Принято постановление правительства региона об утверждении порядка переселения в республику соотечественников из-за рубежа. В этом году мы планируем пригласить порядка 50 человек. Упор будет сделан на специалистах с высокой квалификацией. Определены девять муниципальных районов, в основном арктические и промышленные", — сказал Москвитин.
По его словам, на севере Якутии востребованы врачи, учителя и инженеры. Руководитель госкомитета добавил, что до 2019 года арктические районы готовы пригласить до 100 специалистов.
"В этих районах готовы предоставить временное, а в перспективе и постоянное жилье. Есть условия и для детей, детсады и школы", — отметил он. Регион выделил на оказание материальной помощи переселенцам 2,5 млн рублей из бюджета 2018 года, сообщил Москвитин.
Госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена в 2006 году. Изначально срок ее действия ограничивался 2012 годом, но с 2013-го она переведена на бессрочный режим. Госпрограмма — это комплекс мер, направленных на социально-экономическое и демографическое развитие регионов. Подпрограмма финансируется за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету субъекта Федерации, а также за счет средств региональных бюджетов.