Арктические районы Якутии готовы принять до 100 соотечественников из-за рубежа

ЯКУТСК , 28 апреля. / ТАСС /. Арктические и промышленные районы Якутии готовы принять до 100 специалистов по программе переселения соотечественников из-за рубежа до 2019 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам председатель регионального госкомитета по делам занятости населения Степан Москвитин.

Ранее правительство РФ утвердило программу по оказанию содействия добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Республику Саха (Якутия).

"Принято постановление правительства региона об утверждении порядка переселения в республику соотечественников из-за рубежа. В этом году мы планируем пригласить порядка 50 человек. Упор будет сделан на специалистах с высокой квалификацией. Определены девять муниципальных районов, в основном арктические и промышленные", — сказал Москвитин.

По его словам, на севере Якутии востребованы врачи, учителя и инженеры. Руководитель госкомитета добавил, что до 2019 года арктические районы готовы пригласить до 100 специалистов.

"В этих районах готовы предоставить временное, а в перспективе и постоянное жилье. Есть условия и для детей, детсады и школы", — отметил он. Регион выделил на оказание материальной помощи переселенцам 2,5 млн рублей из бюджета 2018 года, сообщил Москвитин.