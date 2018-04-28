Ещё
Их разыскивает полиция: в Уфе преступники дважды за сутки напали на банки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Их разыскивает полиция: в Уфе преступники дважды за сутки напали на банки 

ufa1.ru 28 минут назад
Фото: ufa1.ru
Два разбойных нападения на финансовые учреждения произошли в башкирской столице. Полицейские просят помощи в поисках преступников.
Как установили следователи, первое нападение произошло в минувшую пятницу, 27 апреля, в банке на улице Рихарда Зорге. Днем в офис зашел мужчина, и, угрожая кассиру оружием, потребовал отдать наличность.
Приметы: на вид 26–30 лет, среднего телосложения, голова бритая наголо. Был одет: пальто-пиджак темного цвета, белый свитер с горловиной, в очках. При себе имел темный рюкзак.
Чуть позже сигнал тревоги прозвучал в банке на проспекте Октября. Налетчик действовал как под копирку — пригрозил оружием, потребовал деньги.
Приметы: на вид 25–28 лет, нос прямой, глаза карие, губы тонкие. На мужчине была черная спортивная шапка, темные штаны, белые кроссовки, светлая куртка с капюшоном. В руках держал белый пакет.
— Всех, кто узнал людей на фотографии, просят позвонить в полицию по телефону: 8 (347) 237-19-60 или 8 (347) 237-53-04. Конфиденциальность гарантируется, — рассказали в пресс-службе МВД.
Как отметили в ведомстве, налетчики сбежали без денег.
ufa1.ru: последние новости
Под Уфой построят цех по производству колбасы В Уфе разыскивают 36-летнего жителя Сипайлово Владимира Косухина Уфимское ВДНХ требуют переименовать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост699
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО61
Трамп и Меркель «проехались» по России45
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт79
Россию назвали страной второго сорта156
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение