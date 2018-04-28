Их разыскивает полиция: в Уфе преступники дважды за сутки напали на банки

Два разбойных нападения на финансовые учреждения произошли в башкирской столице. Полицейские просят помощи в поисках преступников.

Как установили следователи, первое нападение произошло в минувшую пятницу, 27 апреля, в банке на улице Рихарда Зорге. Днем в офис зашел мужчина, и, угрожая кассиру оружием, потребовал отдать наличность.

Приметы: на вид 26–30 лет, среднего телосложения, голова бритая наголо. Был одет: пальто-пиджак темного цвета, белый свитер с горловиной, в очках. При себе имел темный рюкзак.

Чуть позже сигнал тревоги прозвучал в банке на проспекте Октября. Налетчик действовал как под копирку — пригрозил оружием, потребовал деньги.

Приметы: на вид 25–28 лет, нос прямой, глаза карие, губы тонкие. На мужчине была черная спортивная шапка, темные штаны, белые кроссовки, светлая куртка с капюшоном. В руках держал белый пакет.

— Всех, кто узнал людей на фотографии, просят позвонить в полицию по телефону: 8 (347) 237-19-60 или 8 (347) 237-53-04. Конфиденциальность гарантируется, — рассказали в пресс-службе МВД

Как отметили в ведомстве, налетчики сбежали без денег.