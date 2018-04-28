Страдают ли восточногерманские предприятия от антироссийских санкций?

«Эта актуальная проблема, и состоит она в том, что мы в настоящий момент не можем поставлять продукцию в некоторые сегменты рынка, которые из-за санкций стали для нас недоступны», — сказал недавно Маттиас Пауш (Matthias Pausch), генеральный директор фирмы Vakoma Industries und Mega Drive GmbH, занимающейся производством насосов и коробок передач. В Магдебурге давно существует предприятие, которое 90% своей продукции — на протяжении десятилетий — поставляло сначала в Советский Союз, а затем в Россию . Из-за санкций Евросоюза оно столкнулось с серьезными трудностями и объявило о начале процедуры банкротства. Но в 2017 году оно было спасено одним инвестором, и в результате 35 сотрудников сохранили рабочие места.

«Если бы российский рынок вновь стал для нас доступен и в полном объеме, мы могли бы увеличить наши обороты на 30-50%, и создали бы здесь от пяти до десяти дополнительных рабочих мест», — отметил Пауш.

Премьер-министры некоторых восточногерманских земель в этом месте, вероятно, активно закивали бы головами. В необычном составе, но тем не менее единодушно многие главы восточногерманских земель недавно потребовали отказаться от антироссийских санкций — среди них глава Тюрингии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) из партии «Левые», Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания и член СДПГ, а также Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff), премьер-министр земли Саксония-Анхальт и член ХДС.

Санкции не принесли никакого результата, сказал недавно Хазелофф. «За исключением того, что мы получили проблемы как раз с восточногерманскими фирмами. Тогда как торговля природным газом и нефтью осуществляется в нормальном режиме. А если нет результата, то нужно спросить себя: не следует ли предпринять какие-то дополнительные усилия в политике и найти новые пути?» — говорит он.

Увеличение экспорта на 10%

Это те требования, к которым не может присоединиться Восточноевропейская ассоциация немецкой экономики (Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft). По словам ее исполнительного директора Уты Кохловски-Каджая (Ute Kochlowski-Kadjaia), экономические отношения вновь находятся на уровне 2014 года, а экономические последствия не связаны с санкциями.

«Принципиальные проблемы в немецко-российских отношениях были вызваны российской экономической рецессией, снижением цен на нефть и падением курса рубля, тогда как обусловленные санкциями экономические ограничения в торговле были относительно незначительными», — отметила она.

Вот цифры на примере земли Саксония-Анхальт: что касается экономических отношений, то Россия находится на 14 месте. В 2016 году предприятия из этой федеральной земли экспортировали товары в Россию на сумму 300 миллионов евро, в 2017 — на сумму 341 миллион евро, и это означает увеличение более чем на 10%. Однако намного более важными партнерами являются Великобритания или Голландия , утверждают в магдебургском Министерстве экономики . А что касается Польши — речь идет о максимальных показателях, — то туда было экспортировано товаров на сумму 1,5 миллиарда евро.

Слова эксперта в области экономики Кохловски-Каджая о том, что предприятия из федеральной земли Саксония-Анхальт делали ставку преимущественно на российские рынки, оспаривает специалист по внешней торговле Андреас Керциг (Andreas Kerzig) из Торгово-промышленной палаты Магдебурга.

«Вполне может быть, что одно или несколько предприятий немного пострадали. Однако в данном случае не следует обобщать», — подчеркнул он.

У членов ХДС в Саксонии-Анхальте единства нет На большой федеральной политической сцене премьер-министры из восточногерманских земель, похоже, вновь делают ставку скорее на тихую дипломатию в вопросе об антироссийских санкциях. Во время недавней встречи глав правительств восточногерманских земель с федеральным канцлером Ангелой Меркель , состоявшейся на этой неделе в расположенном в земле Саксония-Анхальт городе Бад-Шмидеберге, эта тема просто не была затронута. Вероятно, чтобы не нарушить гармонию.

И в партии ХДС земли Саксония-Анхальд по вопросу об антироссийских санкциях уже давно нет единства. Нужно настаивать на выполнении соглашений Минск-2, только после этого можно вообще говорить о снятии санкций, отметил Кристоф Бергнер (Christoph Bergner), бывший депутат Бундестага от партии ХДС и бывший премьер-министр земли Саксония-Анхальт. Он откровенно критикует нынешнего главу земельного правительства Хазелоффа по этому пункту и напоминает о последствиях конфликта на Украине

«За последние три года там погибли 10 тысяч человек. И Европа должна выступать за то, чтобы там произошло примирение и восстановилась стабильность».

Бергнер предостерегает от односторонней немецкой и особенно от односторонней восточногерманской позиции по вопросу о снятии санкций. По его мнению, этого не следует делать еще и потому, что в таком случае партнеры по Евросоюзу, особенно Прибалтика и Польша, почувствуют себя обманутыми.

«Мы несем ответственность и не должны от нее отказываться», — подчеркнул он.

Отсутствие единства между Восточной Германией и Западной Германией

Что касается ведущих восточногерманских политиков, то по вопросу о России в их рядах согласия нет. Так, например, Вольфганг Тифензе (Wolfgang Tiefensee), министр экономики Тюрингии и член СДПГ, предостерегает от подрыва с немецкой стороны европейской позиции по вопросу о санкциях.

«Мы придаем большое значение тому, чтобы оставаться в европейском караване, и я не разделяю мнение тех людей, которые считают, что какое-то государство — и не обязательно Германия — может выпасть из этого каравана», — подчеркнул он.

Инициатива должна исходить от России, в один голос говорят министры экономики из восточных земель. В том числе и министр экономики земли Саксония-Анхальт Арним Виллингман (Armin Willingmann), который не во всем согласен с главой своего правительства.

«Экономические санкции — это не столько драматичная тема экономических последствий, сколько интерпретации внешней политики. Решение состоит в следующем: нужно договориться о стандартах того, как государства должны вести себя друг с другом, чтобы не нарушались границы. На подобные вещи должны обращать свое внимание министры экономики, поскольку речь идет о важных основах успешной экономики, и прежде всего успешной экспортной экономики».

И тем не менее в дискуссии по поводу снятия антироссийских санкций нет никакого единства между Восточной Германией и Западной Германией. Однако — именно так может быть интерпретирован призыв министров экономики восточных земель — Хазелофф и компания должны действовать в этом вопросе значительно более тонко.