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Гигантский провал асфальта на Мехзаводе устранят в течение 1–2 месяцев
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Гигантский провал асфальта на Мехзаводе устранят в течение 1–2 месяцев 

63.ru 28 минут назад
Фото: 63.ru
Причиной провала асфальта в 12-м квартале поселка Мехзавод стал прорыв канализации. Этим объясняется длительный срок ремонтных работ.
— Провал произошел еще 17 апреля, а до сих пор ничего не сделали, — пожаловались местные жители.
В «Самарских коммунальных системах» рассказали 63.ru, что ремонтные работы будут вести в течение 1–2 месяцев.
— Подход к ремонту канализации иной нежели к восстановлению водопровода. В случае с ремонтом водопровода мы можем, например, переключить потребителей на резервную схему водоснабжения. С канализацией это неприменимо. Поэтому сейчас рабочие собирают трубу для отвода стоков, чтобы приступить к ремонту трубы. Предстоит заменить довольно большой участок, — объяснили в «СКС».
Эти трубы предназначены для отвода стоков
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