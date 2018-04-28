Вячеслав Володин: Школа в Солнечном будет построена к декабрю

Напомним, местные жители нуждаются в новой школе, строительство которой уже началось. Учебное заведение, которое планируется построить до конца текущего года, будет рассчитано на 1100 школьников.

Вячеслав Володин поинтересовался, как идут дела на строительно площадке и пообщался с местными жителями.

Спикер ГД РФ сообщил, что к сентябрю нужно закончить работы с коробкой здания школы, чтобы уже в ноябре завершить отделочные работы. «Все работы нужно завершить к декабрю. Так что вам придется потрудиться», — отдельно отметил Володин, обращаясь к строителям.

Местные жители попросили Володина помочь с транспортом, который ходит в поселок крайне нерегулярно. Володин поручил проработать этот вопрос мэру Михаилу Исаеву . На что градоначальник ответил, что власти в ближайшее время «усилят количество транспорта и его размер, в городе транспортная схема будет изменена».