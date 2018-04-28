Ещё
Вячеслав Володин: Школа в Солнечном будет построена к декабрю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вячеслав Володин: Школа в Солнечном будет построена к декабрю 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
Председатель Государственной думы РФ начал свой визит в Саратовскую область 28 апреля с посещения пос. Солнечный-2.
Напомним, местные жители нуждаются в новой школе, строительство которой уже началось. Учебное заведение, которое планируется построить до конца текущего года, будет рассчитано на 1100 школьников.
Вячеслав Володин поинтересовался, как идут дела на строительно площадке и пообщался с местными жителями.
Спикер ГД РФ сообщил, что к сентябрю нужно закончить работы с коробкой здания школы, чтобы уже в ноябре завершить отделочные работы. «Все работы нужно завершить к декабрю. Так что вам придется потрудиться», — отдельно отметил Володин, обращаясь к строителям.
Местные жители попросили Володина помочь с транспортом, который ходит в поселок крайне нерегулярно. Володин поручил проработать этот вопрос мэру Михаилу Исаеву. На что градоначальник ответил, что власти в ближайшее время «усилят количество транспорта и его размер, в городе транспортная схема будет изменена».
Присутствующий на встрече глава Саратовской области Валерий Радаев пошутил, что на первом автобусе в Солнечный приедет Исаев.
Новости Саратова: последние новости
На улицах Саратова до весны провисела новогодняя иллюминация Жительница Саратова добровольно отдала мошенникам 83 тысячи рублей Четыре жительницы Саратова занимались сексом за деньги
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»27
Трамп и Меркель «проехались» по России273
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост828
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО138
Россию назвали страной второго сорта496
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение