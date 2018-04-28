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На время майских праздников все коммунальные службы региона переходят в режим повышенной готовности
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На время майских праздников все коммунальные службы региона переходят в режим повышенной готовности 

Портал органов государственной власти Ярославской области 2 часа назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
С 29 апреля по 10 мая в Ярославской области введен режим функционирования «Повышенная готовность». В связи с этим на территории муниципальных образований аварийные бригады и специализированная техника должны быть готовы к мгновенному реагированию на возникающие сложности и устранению проблем.
— Всем коммунальным службам региона, руководителям областных департаментов, администраций муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций необходимо перейти на круглосуточное дежурство, — подчеркнул заместитель председателя Правительства Ярославской области Виталий Ткаченко на заседании регионального штаба по прохождению осенне-зимнего периода 2017 — 2018 годов. — Главам муниципальных образований поручено обеспечить бесперебойную работу всех дежурных служб и предприятий жилищно-коммунального комплекса в течение майских праздников.
Представители органов местного самоуправления сообщили, что окончание отопительного периода в муниципальных районах области планируется в период с 4 по 10 мая.
— Отопительный сезон 2017 — 2018 годов на территории Ярославской области проходит в штатном режиме, — сообщил и. о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. — Количество технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального комплекса в текущем отопительном периоде снизилось на 17 процентов по сравнению с предыдущим. Уже сейчас начинается подготовка к следующему. Мы уделяем особое внимание реализации мероприятий по проверке основного и вспомогательного технологического оборудования и инженерных сетей.
Еще одним вопросом повестки заседания штаба стала ситуация с оплатой предприятий за ресурсы. Должникам поручено внести свои предложения о реструктуризации задолженности, главам городских округов и муниципальных районов — в кратчайшие сроки проработать мероприятия по реализации обеспечительных мер. Вопрос по работе с дебиторской задолженностью находится на контроле Правительства области.
Портал органов государственной власти Ярославской области: последние новости
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