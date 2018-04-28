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Сломанные ветки удалили с деревьев в сквере «Березовая роща»
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Сломанные ветки удалили с деревьев в сквере «Березовая роща» 

Управа района Ховрино города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» с деревьев в сквере «Березовая роща» удалили сломанные ветки. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.
«Сообщаю, что сломанные ветки с деревьев удалены», — говорится в официальном ответе на портале «Наш город».
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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