Сломанные ветки удалили с деревьев в сквере «Березовая роща»

После обращения жителя района Ховрино с соответствующей просьбой на портал «Наш город» с деревьев в сквере «Березовая роща» удалили сломанные ветки. О проведении работ отчитался исполняющий обязанности главы управы Андрей Ветохин.

«Сообщаю, что сломанные ветки с деревьев удалены», — говорится в официальном ответе на портале «Наш город».

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)