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В Петербурге и Ленобласти продолжаются поиски лучшего чиновника
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В Петербурге и Ленобласти продолжаются поиски лучшего чиновника 

Ivyborg.ru 40 минут назад
Конкурс «Петербургский чиновник» — интернет-проект, в рамках которого жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут оценить профессиональную деятельность государственных и муниципальных служащих.
Особенность конкурса — это общественная оценка, которая позволяет выявить лучших с точки зрения не специалистов или экспертов, а непосредственно граждан, для которых и работают госслужащие.
В этом году за звание лучших борются администрации районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Проголосовать за участников можно сразу в четырёх номинациях:
Лучшая администрация района Санкт-Петербурга Лучшая администрация муниципального образования Санкт-Петербурга Лучшая администрация района Ленинградской области Лучшая администрация муниципального образования Ленинградской области
Переходите на сайт и выражайте своё мнение. Голоса принимаются до 10 июня 2018 года. И помните, ваш голос может стать решающим!
Церемония награждения победителей приурочена к учрежденному ООН Дню государственной службы, отмечаемому ежегодно 23 июня. Для награждения победителей Конкурса оргкомитет учреждает специальный приз.
Конкурс «Петербургский чиновник» проводится ежегодно с 2012 года, он учрежден и проводится Северо-Западным институтом управления Президентской академии (РАНХиГС). Партнерами по проведению конкурса выступают Администрация Губернатора Санкт-Петербурга и Правительство Ленинградской области.
За минувшие шесть лет в конкурсе участвовало более 200 представителей власти, более 40 управленцев были признаны победителями, а за кандидатов в общей сложности было отдано более миллиона голосов.
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