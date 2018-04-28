В Петербурге и Ленобласти продолжаются поиски лучшего чиновника

Конкурс «Петербургский чиновник» — интернет-проект, в рамках которого жители Санкт-Петербурга Ленинградской области могут оценить профессиональную деятельность государственных и муниципальных служащих.

Особенность конкурса — это общественная оценка, которая позволяет выявить лучших с точки зрения не специалистов или экспертов, а непосредственно граждан, для которых и работают госслужащие.

В этом году за звание лучших борются администрации районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проголосовать за участников можно сразу в четырёх номинациях:

Лучшая администрация района Санкт-Петербурга Лучшая администрация муниципального образования Санкт-Петербурга Лучшая администрация района Ленинградской области Лучшая администрация муниципального образования Ленинградской области

Переходите на сайт и выражайте своё мнение. Голоса принимаются до 10 июня 2018 года. И помните, ваш голос может стать решающим!

Церемония награждения победителей приурочена к учрежденному ООН Дню государственной службы, отмечаемому ежегодно 23 июня. Для награждения победителей Конкурса оргкомитет учреждает специальный приз.

Конкурс «Петербургский чиновник» проводится ежегодно с 2012 года, он учрежден и проводится Северо-Западным институтом управления Президентской академии (РАНХиГС). Партнерами по проведению конкурса выступают Администрация Губернатора Санкт-Петербурга и Правительство Ленинградской области.

За минувшие шесть лет в конкурсе участвовало более 200 представителей власти, более 40 управленцев были признаны победителями, а за кандидатов в общей сложности было отдано более миллиона голосов.