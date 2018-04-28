Продавцы хорошего настроения

Продажа цветочных букетов — не такое простое дело, как может показаться на первый взгляд. На рынке высокая конкуренция, а хорошего флориста поди поищи. О том, как добиться успехов на этом поприще, а также о секретах выбора свежих цветов, рассказала «Ленте.ру» владелица цветочных салонов Ирина Соболева

Ирина Соболева долгое время работала в крупном строительном бизнесе. Но после рождения ребенка и связанного с этим перерыва в работе решила попробовать силы в создании собственного небольшого дела — сети флористических салонов.

«Первый открыли на «Тушинской» два с половиной года назад, второй — на «Водном стадионе». Некоторое время работали в мелком опте, но специфика этого бизнеса убедила отказаться от данного направления», — рассказывает Ирина.

Предпринимательница отмечает, что начинала бизнес на собственные средства, кредиты привлекала позднее, только на расширение. Для запуска, по ее словам, необходим минимум миллион рублей.

Сейчас бизнес Ирины состоит из нескольких точек и трех онлайн-магазинов по продаже и доставке живых цветов и авторских букетов. Отдельное направление — участие компании в тендерах, проводимых в рамках госзакупок.

«Мы приняли участие в 35 тендерах, в четырех из них победили. Их проводят муниципалитеты, районные администрации и прочие госорганы. Контракты заключаются на год. К примеру, в прошлом году на 9 Мая мы поставляли администрации Московской области около четырех тысяч гвоздик», — отмечает предпринимательница.

Флористический бизнес очень чувствительный и капризный — почти как сами цветы, а зачастую и как прекрасная половина человечества, которой их чаще всего дарят. «Когда вы приходите в салон, никогда не определите возраст цветка. В холодильнике он может стоять до шести недель и внешне почти не будет отличаться от свежего», — поясняет Ирина. Чудеса начинаются, когда приносишь их домой: одни стоят неделями, другие вянут за пару дней.

«Тогда человек говорит: видимо, не от души подарили или как-то я неправильно за ними ухаживала. На самом деле, просто это был несвежий товар. Некоторые предприниматели скупают по оптовым базам старые цветы с дисконтом, реанимируют их и продают», — добавляет предпринимательница.

Такой подход, по словам Ирины, позволяет заработать, но не обрести постоянных покупателей. «Насколько часто к тебе возвращаются клиенты — это в данном случае ключевой показатель успешности бизнеса. Особенность нашего салона была в том, что мы напрямую закупали партии свежих цветов в Голландии Эквадоре . Это бессонные ночи на таможенном терминале, поскольку забирать товар приходится чаще всего именно ночью», — рассказывает она. Но все усилия по доставке действительно свежих цветов не напрасны, именно качество цветов, а не их стоимость в среднем ценовом сегменте играют ключевую роль.

Конкуренция на рынке велика, признается Ирина. Для успеха необходимы три фактора: свежие цветы, удачное место и «третья нога» — в данном случае, госконтракты. Они помогали флористической фирме Ирины «сглаживать сезонные провалы» цветочного бизнеса. Компании также повезло с круглосуточной оптовой базой, где брали недостающие цветы. «Иметь в наличии весь ассортимент свежих цветов невозможно — очень дорого. То есть необязательно покупать и каллы, и розы, и альстромерии, и все остальное», — поясняет Ирина.

Другая особенность цветочного бизнеса — большая текучка кадров. Флористы часто меняют место, в среднем каждые 3-5 месяцев приходится искать нового человека. А без флориста работа салона встает на пару недель: нужно подобрать человека, обучить его по конкретным стандартам. «К тому же у нас довольно высокие требования из-за искушенных клиентов — только идеальные букеты из самых свежих цветов. А флористы нужны с опытом не менее пяти лет», — добавляет она.

При работе с цветами, по словам Ирины, нужны не только творческие способности, но и физическая сила: цветы требуют внимания — подрезать, раз в несколько дней менять воду. Поэтому, помимо флористов, не обойтись без подсобных рабочих.

«Вытащить из воды 50 или 100 роз, вылить воду, налить свежую и поставить их обратно — устанете после первого же букета. Вот у нас клиент однажды сорвал себе спину, пытаясь погрузить букет из 301 розы в машину. Не поверил нам, что не справится», — рассказывает она.

Предпринимательница отмечает, что цветочные салоны активно торгуют не только заграничными, но и отечественными цветами, в том числе из Московской области Краснодарского края . «Но, к сожалению, в России солнца не так много, поэтому достигнуть качества Эквадора невозможно. У нас тепличная технология. Поэтому местные цветы занимают около пятой части ассортимента», — рассказывает она.

Для открытия флористических салонов Ирина воспользовалась Порталом Бизнес-навигатора МСП. Его сервисы позволили решить сразу несколько ключевых задач: определить удачную локацию, составить бизнес-план и «пробить» недобросовестных поставщиков. «Важно правильно выбрать место. Если вокруг тебя более двух цветочных точек — открывать третью смысла нет, — говорит она. — Портал очень хорошо отражает конкурентную среду». Средняя стоимость бизнес-плана в Москве составляет около 60 тысяч рублей, и это, безусловно, займет какое-то время. На Портале Бизнес-навигатора, по словам Ирины, можно самостоятельно сверстать бизнес-план, «потратив 12 минут и ноль рублей».

«С портала есть переход на сайт госзакупок zakupki.gov.ru. С одной стороны, на этот сайт можно зайти и самому. Но на каждом таком переходе я экономлю от 10 секунд до полминуты — не нужно закрывать это окно, открывать новое, вводить пароль и опять искать нужный тендер», — рассказала она.

Также Портал Бизнес-навигатора помогает выбрать оптимальный режим налогообложения — исходя из оборота предприятия, числа сотрудников и прочее.

В планах Ирины — расширение бизнеса. После майских праздников состоится открытие нового салона на Волоколамском шоссе, недалеко от метро «Тушинская». Фирма снимает два этажа в жилом доме, на втором расположится флористическая мастерская. Кроме того, компания намерена попробовать новую нишу — поставки живых и искусственных цветов для ритуальных услуг. Предпринимательница намерена привлечь для этого кредит, который уже одобрен банком. В перспективе она планирует выкупить данное помещение, обратившись за поддержкой для получения финансирования в Корпорацию МСП.