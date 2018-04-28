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Волгоградские школьники участвуют в конкурсе «Сталинградская Правда»
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Волгоградские школьники участвуют в конкурсе «Сталинградская Правда» 

АиФ Волгоград 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Региональное отделение общественной организации «Союз добровольцев России» проводит для школьников Волгограда конкурс «Сталинградская Правда».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе реготделения, в творческое задание входит создание собственных добровольческих взводов и написание рассказа о событиях Сталинградской битвы со слов ее участников и свидетелей.
От ребят уже поступило несколько десятков заявок. Помогают конкурсантам в выполнении задания волонтеры «Союза добровольцев России».
Подведение итогов состоится в августе 2018 года. Оценивать работы будут представители педагогического и научного сообществ, ветеранского движения Волгограда. Лучшие 30 работ опубликуют в памятном издании «Книга Воспоминаний», экземпляры которого волонтеры передадут в образовательные учреждения.
Отметим, работы принимаются до конца текущего учебного года. Более подробную информацию о конкурсе можно найти в соцсети «ВКонтакте» — в группе волгоградского отделения «Союза добровольцев России».
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