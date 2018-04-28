Москва приютила голубых баранов

В экспозиции Московского зоопарка впервые появилась семья голубых баранов — двухлетний самец и три годовалые самки. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Вольер для редких парнокопытных обустроили рядом с павильоном «Птицы и бабочки». Сейчас животные привыкают к новой среде обитания. В 2019 году от них рассчитывают получить потомство.

«Семья голубых баранов для большинства зоопарков явление редкое, — приводятся в сообщении слова генерального директора зоосада Светланы Акуловой. — В экспозициях чаще встречаются группы животных одного пола. Как правило, это самцы, потому как они обладают более эффектной внешностью. Московский зоопарк не гонится за эстетикой, а ставит перед собой задачу сохранить и приумножить этот краснокнижный вид».

Китая, Свое название голубой баран получил благодаря необычному характерному окрасу. Особенно отчетливо голубой отлив шерсти виден на спине, боках и морде животных в зимний период. В природе голубые бараны обитают высоко в горах на территории Непала Пакистана и Индии.

Ранее сообщалось, что к лету 2017 года все вольеры Московского зоопарка будут оснащены видеокамерами, что позволит в режиме реального времени следить за жизнью животных из любой точки планеты.