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Развитие туризма в деревне Наньхуфан
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Развитие туризма в деревне Наньхуфан 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань
Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань
Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань
Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань
Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань
Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань
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