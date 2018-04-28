Развитие туризма в деревне Наньхуфан

Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля / Синьхуа / — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань

Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань

Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань

Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань

Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань

Чаоху /пров. Аньхой/, 27 апреля /Синьхуа/ — Деревня Наньхуфан поселка Тунъян городского округа Чаоху /провинция Аньхой, Восточный Китай/ — это маленькая деревня на берегу озера Чаоху. С 2013 года деревня Наньхуфан, пользуясь благоприятными местными условиями, развивает различные виды эскурсионного и сельского туризма. Фотографии Синьхуа / Чжан Дуань