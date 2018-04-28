3,5 тыс. нарушений выявили при проверке торговых центров в Удмуртии

По словам Шутова, было проверено 324 объекта с массовым пребыванием людей. Внимание уделялось путям эвакуации, противопожарной защите, знаниям персонала, отделке помещений. «В отношении 5 объектов материалы направлены в суд о приостановлении эксплуатации», — сказал Евгений Шутов. Он отметил, что в список вошли несколько торговых центров, в том числе: ижевский ТЦ «Тройка», ТРЦ «Спутник», глазовский КЦ «Россия» и кафе «Старый лис», которое расположено в столице Удмуртии.

«Коллеги, пресса, обратите внимание на те торговые центры, которые были озвучены и дайте материалы, чтобы обратить внимание граждан», — сказал глава Удмуртии Александр Бречалов

Евгений Шутов также отметил, что возникали случаи, когда владельцы торговых центров устраняли нарушения только на время проверки. «Те ситуации […] на отдельный контроль. Надо закрывать такие заведения», — сказал глава Удмуртии.