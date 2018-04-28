Саратовчанку кинули при покупке велосипеда через Интернет

Мошенники попросили перевести на счет 4 700 рублей, после чего перестали выходить на связь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, в полицию с заявлением обратилась женщина. Потерпевшая рассказала, что на одной из страниц в социальной сети прочитала объявление о продаже велосипеда.

Цена покупательницу устроила, и она решила связаться с владельцами вещи, чтобы приобрести ее. Договорившись с продавцом об условиях покупки, дама перевела на неизвестный счет почти пять тысяч рублей.

Сразу же после перечисления продавец, оказавшийся мошенников, перестал отвечать на звонки. Велосипеда дама так и не дождалась. В настоящий момент ведется поиск интернет-аферистов.