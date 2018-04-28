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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции подвели итоги конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа»
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В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции подвели итоги конкурс детского творчества «Полицейский дядя Степа» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 46 минут назад
Сотрудники отдела МВД России по городу Уссурийску совместно с представителями Общественного совета провели региональный этап конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа», посвященный 300-летию Российской полиции.
Конкурс стал ежегодной доброй традицией. Его основной целью является формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции, а также интереса подрастающего поколения к профессии полицейских.
На суд жюри поступило 46 творческих работ, из них 8 поделок и 38 рисунков.
Свои работы предоставили воспитанники Центра детского творчества — ученики школ города Уссурийска.
Из представленных творческих работ в результате голосования сотрудниками полиции и членами общественного совета были отобраны три лучших, которые направили для участия в региональном этапе конкурса.
Первоклассник Александр Черниченко изобразил на своем рисунке полицейского в снегопад с собакой, говорящего по рации. 10-летний Кирилл Демченко сделал фигурку из папье-маше в виде полицейского — матрешки под названием «Дежурный слушает». А Екатерина Агаркова изготовила также из папье-маше куклу сотрудника Госавтоинспекции.
Победители получили почетные грамоты и ценные подарки. Остальным участникам конкурса вручили призы зрительских симпатий и сладости.
Сотрудники полиции поблагодарили всех детей, принявших участие в конкурсе «Полицейский Дядя Степа», их родителей, педагогов, пожелав им дальнейших творческих успехов и побед.
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