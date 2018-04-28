СПГ утечет из-под санкций

Минпромторг разработал и утвердил «дорожную карту» по локализации производства критически важного для России СПГ-оборудования. В первую очередь план предполагает создание новых научных разработок в части сжижения газа, а также полигонов для их тестирования. На это из бюджета может понадобиться порядка 10 млрд рублей, пишут "Известия" , ссылаясь на директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаила Иванова . Россия делает большую ставку на СПГ в части экспорта, разработка собственных технологий поможет существенно снизить потенциальное санкционное влияние, а также поспособствует загрузке промышленности.

По его словам, на финансирование программы до 2021 года из бюджета будет потрачено порядка 10 млрд рублей. В программе запланировано привлечение и внебюджетных средств от компаний, сказал чиновник. Их размер он не уточнил.

Впрочем, выделение средств из казны потребует согласования с Минфином . Минпромторг направил в финансовое ведомство законопроект о внесении изменений в бюджет. В Минфине пока прорабатывают предложение, ответил его представитель «Известиям».

За время действия программы в России должна появиться собственная технология средне— и крупнотоннажного СПГ (мощностью от 1 млн т). Опыта применения отечественных разработок для столь масштабного сжижения газа в России пока нет. Уже работающие два СПГ-завода "Газпрома" (в рамках СРП «Сахалин-2») и "Новатэка" ("Ямал СПГ") используют иностранные технологии сжижения — Shell и американской APCI соответственно. В декабре прошлого года президент Владимир Путин дал поручение правительству разработать «дорожную карту» по локализации производства критически важного СПГ-оборудования. Она отправлена в правительство, Минпромторг надеется, что в ближайшие несколько месяцев получит согласованный кабинетом министров вариант.

Пока неясно, на чьей базе будет происходить локализация технологий. По словам Михаила Иванова, рассматривается вариант использования Центра компетенций импортозамещения в ТЭК. Как писали «Известия», он будет создан при действующем Агентстве по технологическому развитию. По данным источника газеты в Минпромторге, возможно субсидирование большей части затрат (до 80%) на НИОКРы, а первые образцы собственных СПГ-технологий могут появиться не раньше 2020 года.