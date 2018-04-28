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В Ленобласти местный житель нашел в лесу дюжину боеприпасов времен Великой Отечественной войны
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В Ленобласти местный житель нашел в лесу дюжину боеприпасов времен Великой Отечественной войны 

Интересант 46 минут назад
Сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны боеприпасы уничтожили саперы в Кировском районе Ленобласти.
Как стало известно, информацию правоохранителям предоставил 43-летний местный житель, которого сотрудники управления уголовного розыска установили его в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.
Гражданин добровольно указал стражам порядка на место в лесу, где ими были обнаружены 12 неразорвавшихся снарядов.
Обнаруженные предметы уничтожены на месте, сообщили сегодня в петербургском главке МВД РФ.
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