В Ленобласти местный житель нашел в лесу дюжину боеприпасов времен Великой Отечественной войны 

Сохранившиеся со времен Великой Отечественной войны боеприпасы уничтожили саперы в Кировском районе Ленобласти.
Как стало известно, информацию правоохранителям предоставил 43-летний местный житель, которого сотрудники управления уголовного розыска установили его в рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий.
Гражданин добровольно указал стражам порядка на место в лесу, где ими были обнаружены 12 неразорвавшихся снарядов.
Обнаруженные предметы уничтожены на месте, сообщили сегодня в петербургском главке МВД РФ.