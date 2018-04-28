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Для реконструкции Макаровского моста понизят уровень воды в Исети
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Для реконструкции Макаровского моста понизят уровень воды в Исети 

e1.ru 45 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге ближе к июню понизят уровень воды в Исети из-за строительства Макаровского моста. Это нужно для того, чтобы провести работы по укреплению берега. Об этом Е1.RU рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Сейчас строители делают ливневку на Челюскинцев со стороны Управления железной дороги и на Гражданской.
— Кроме того, заканчиваем работы по монтажу фундаментов опор нового тела моста, за май последние смонтируем, — добавили в пресс-службе мэрии. — Также приступили к работам по укреплению берега Исети в районе моста — речь идет о монтаже сваи для будущей набережной.
В мае строители начнут устанавливать арку моста со стороны Управления железной дороги.
Реконструировать Макаровский мост начали в сентябре прошлого года. Всю информацию о том, что происходит с мостом, мы собираем в отдельную хронику. Подробнее об этапах реконструкции Е1.RU рассказывали в институте «Уралгипротранс». Сначала строители разобрали треть существующего моста со стороны лодочной станции, а теперь строят новую часть. Эти работы будут длиться почти два года. Всё это время по оставшейся части Макаровского моста продолжают ездить машины и трамваи.
На втором этапе таким же образом реконструируют вторую часть моста: всё движение перенесут на построенный мост. Старый разберут и соорудят вместо него новый. На конечном этапе оба новых моста объединят в один.
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