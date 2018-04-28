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Путин пообещал разобраться с ограничениями в реализации проекта Сабетта
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Путин пообещал разобраться с ограничениями в реализации проекта Сабетта 

РИА «ФедералПресс» 48 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент России Владимир Путин пообещал вмешаться в ситуацию с ограничениями, сдерживающими развитие газового проекта в Сабетте. Об этом глава государства заявил встрече с Советом законодателей РФ.
«Сабетта — это очень хороший проект, по сути, такого мы еще самостоятельно в таком объеме не делали — проект по сжижению природного газа. Важно только, чтобы поменьше было там надуманных предлогов для сдерживания развития — то в порт не пускают газовозы под надуманными предлогами, то не выпускают… Это уже отдельно будем разбираться. Я не вмешивался до сих пор», — приводит ТАСС его слова.
Фото: Kremlin.ru.
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