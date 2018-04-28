«Убил её за то, что травит людей»: 17 лет «строгача» дали жителю Викулово, зарубившего старушку топором

На 17 лет в исправительную колонию строгого режима отправится 27-летний Николай Тропинин за жестокое убийство 80-летней соседки. Такое наказание за преступление вынес суд, который также обязал мужчину выплатить дочери погибшей женщины компенсацию в один миллион рублей.

— 8 мая прошлого года пьяный ранее судимый за кражу еды у односельчанина мужчина забрёл в дом пожилой пары на улице Строителей села Довлатово. Хозяйке дома, торговшей алкоголем и табаком, Николай задолжал за покупки шесть тысяч рублей, но обещал отдать дровами. Он знал, что в тот день старики получили пенсию, и решил разжиться деньгами, — рассказали в пресс-службе областного суда. — Слепой муж пенсионерки остановить молодого мужчину, влетевшего в их дом с топором, не смог. Требуя у пожилой женщины деньги, Тропинин бил её по голове до тех пор, пока у топора не сломалась ручка. После ударов поленом, который убийца нашёл в доме, женщина скончалась на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Денег в доме Тропинин не нашёл, прихватив найденную бутылку водки и пачку импортных сигарет. Общая ценность его «улова» составила 165 рублей. Напиток он выпил по пути домой, где рассказал родственникам, что «убил бабу Машу за то, что она торгует паленой водкой и травит людей». Утром за убийцей пришли полицейские.

Вину свою Николай полностью признал, написал явку с повинной. Отклонений комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза у мужчины не выявила.

Аналогичный инцидент произошел в середине февраля этого года в Ишиме. 20-летний мужчина решил не возвращать долг пожилой односельчанке. Чтобы пожилая женщина из-за этого не заявила на него в полицию, он решил жестоко с ней расправиться, несколько раз ударив по голове топором.