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Причудливые камни тайваньского геопарка «Елю»
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Причудливые камни тайваньского геопарка «Елю» 

ИА Синьхуа 49 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Тайбэй, 27 апреля /Синьхуа/ — Геологический парк «Елю» расположен в городе Синьбэй Тайваня. Парк приобрел широкую известность благодаря своим пещерам, расщелинам, пористым камням и «каменным свечкам», образовавшимся под воздействием морской абразии и выветривания. Фотографии Синьхуа/Линь Шаньчуань
Тайбэй, 27 апреля /Синьхуа/ — Геологический парк «Елю» расположен в городе Синьбэй Тайваня. Парк приобрел широкую известность благодаря своим пещерам, расщелинам, пористым камням и «каменным свечкам», образовавшимся под воздействием морской абразии и выветривания. Фотографии Синьхуа/Линь Шаньчуань
Тайбэй, 27 апреля /Синьхуа/ — Геологический парк «Елю» расположен в городе Синьбэй Тайваня. Парк приобрел широкую известность благодаря своим пещерам, расщелинам, пористым камням и «каменным свечкам», образовавшимся под воздействием морской абразии и выветривания. Фотографии Синьхуа/Линь Шаньчуань
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