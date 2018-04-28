Причудливые камни тайваньского геопарка «Елю»

Тайбэй, 27 апреля / Синьхуа / — Геологический парк «Елю» расположен в городе Синьбэй Тайваня. Парк приобрел широкую известность благодаря своим пещерам, расщелинам, пористым камням и «каменным свечкам», образовавшимся под воздействием морской абразии и выветривания. Фотографии Синьхуа/Линь Шаньчуань

Тайбэй, 27 апреля /Синьхуа/ — Геологический парк «Елю» расположен в городе Синьбэй Тайваня. Парк приобрел широкую известность благодаря своим пещерам, расщелинам, пористым камням и «каменным свечкам», образовавшимся под воздействием морской абразии и выветривания. Фотографии Синьхуа/Линь Шаньчуань

Тайбэй, 27 апреля /Синьхуа/ — Геологический парк «Елю» расположен в городе Синьбэй Тайваня. Парк приобрел широкую известность благодаря своим пещерам, расщелинам, пористым камням и «каменным свечкам», образовавшимся под воздействием морской абразии и выветривания. Фотографии Синьхуа/Линь Шаньчуань