Девушка-подросток пропала в Вологде

Больше недели ничего не известно о судьбе 16-летней Анастасии Смирнова, она исчезла 21 апреля.

Объявление о поисках подростка в социальных сетях региона распространили активисты поисково-спасательного отряда «Ты не один». Сообщается, что школьница нормального телосложения, глаза светлые, волосы темные прямые. В последний раз, когда ее видели, девушка была одета в черную кожаную куртку, светло-коричневые кроссовки и черные лосины.