Девушка-подросток пропала в Вологде 

Больше недели ничего не известно о судьбе 16-летней Анастасии Смирнова, она исчезла 21 апреля.
Объявление о поисках подростка в социальных сетях региона распространили активисты поисково-спасательного отряда «Ты не один». Сообщается, что школьница нормального телосложения, глаза светлые, волосы темные прямые. В последний раз, когда ее видели, девушка была одета в черную кожаную куртку, светло-коричневые кроссовки и черные лосины.
Тех, кто знает, где сейчас может находиться Анастасия, просят сообщить по телефонам в Вологде 102, 76-31-14 или 8-921-129-69-75 (полиция), либо 8-911-505-68-98 (волонтеры).