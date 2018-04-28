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Более 40 беженцев утонули на северо-западе ДРК
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Более 40 беженцев утонули на северо-западе ДРК 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Киншаса, 28 апреля /Синьхуа/ — Произошедшее на днях в провинции Южное Убанги на северо-западе Демократической Республики Конго /ДРК/ крушение судов привело к гибели более 40 беженцев. Об этом сообщил в пятницу вице-губернатор провинции Жан Бакато.
Корр. Синьхуа в МВД ДРК сообщили, что вооруженные столкновения, вспыхнувшие в последнее время в провинции Южное Убанги, привели к оттоку беженцев, часть из них выбрала путь в соседнюю Республику Конго через реку Убанги. 23 апреля несколько судов с беженцами на борту на реке Убанги попали в сильный ливень с грозой и перевернулись.
По словам Ж. Бакато, по состоянию на вечер пятницы найдены тела 42 беженцев, число погибших может в дальнейшем возрасти.
Недавно в провинции Южное Убанги произошли нападения на военных и полицейских, которые привели к вооруженным столкновениям. —0—
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