РЖД рассказали о новом пилотном проекте в порту Новороссийска

На круглом столе, организованном журналом РЖД-Партнер, начальник отдела внешнеторговых и транзитных перевозок управления движения ЦД ОАО «РЖД» Алексей Кузнецов пояснил, что суть проекта — в электронном обмене данными, которые можно отследить в режиме реального времени.

«Имея информацию от грузоотправителей, информацию о наличии груза на причалах, система в автоматическом режиме реализует план подхода поездов», — отметил спикер.

По словам А. Кузнецова, система позволяет рассчитывать план образования поездов, формировать составы по сортировочным станциям и формировать план выгрузки на припортовых станциях.