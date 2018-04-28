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РЖД рассказали о новом пилотном проекте в порту Новороссийска
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РЖД рассказали о новом пилотном проекте в порту Новороссийска 

РЖД-Партнер 55 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
На круглом столе, организованном журналом РЖД-Партнер, начальник отдела внешнеторговых и транзитных перевозок управления движения ЦД ОАО «РЖД» Алексей Кузнецов пояснил, что суть проекта — в электронном обмене данными, которые можно отследить в режиме реального времени.
«Имея информацию от грузоотправителей, информацию о наличии груза на причалах, система в автоматическом режиме реализует план подхода поездов», — отметил спикер.
По словам А. Кузнецова, система позволяет рассчитывать план образования поездов, формировать составы по сортировочным станциям и формировать план выгрузки на припортовых станциях.
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