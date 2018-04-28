Проезд по зимнику до села Халясавэй закроют 30 апреля

В Пуровском районе в 00:00 часов 30 апреля закрывается движение по зимней автомобильной дороге, соединяющей национальное село Халясавэй с Ярайнерским месторождением близ микрорайона Вынгапуровский города Ноябрьска.

По информации департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района, прекращение движения связано с потеплением и невозможностью обеспечения безопасности дальнейшей эксплуатации зимней дороги.

Актуальная информация о состоянии зимников регионального значения, допустимом тоннаже и режиме работы размещена на интерактивной карте карты.янао.рф/eks/zimnik, а также доступна по ссылке http://sever-press.ru/zimniki-yamala.