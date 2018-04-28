В Тюмени молодые учителя проведут «Урок Памяти» под открытым небом

На площади Тюменского технопарка 4 мая в 18:00 молодые учителя проведут урок под открытым небом «В шесть часов вечера после войны».

На открытом «Уроке Памяти» пройдет концертная программа, посвященная празднованию Дня Победы, которая позволит каждому участнику очутиться в далеких 70-х годах, где «оживут» воспоминания советского человека о тяжелых военных буднях на фронте и в тылу.

Ключевым в мероприятии станет рассказ о тюменской семье — одной из участниц Великой Отечественной войны. Через историю этой семьи учителя расскажут о значимых периодах жизни военной Тюмени , о заслугах сибирской 368-й стрелковой дивизии, а также о боевом пути тюменцев.

В завершении урока будет организовано традиционное возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», братской могиле и мемориалу Памяти.