Ещё
В Тюмени молодые учителя проведут «Урок Памяти» под открытым небом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

В Тюмени молодые учителя проведут «Урок Памяти» под открытым небом 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
На площади Тюменского технопарка 4 мая в 18:00 молодые учителя проведут урок под открытым небом «В шесть часов вечера после войны».
На открытом «Уроке Памяти» пройдет концертная программа, посвященная празднованию Дня Победы, которая позволит каждому участнику очутиться в далеких 70-х годах, где «оживут» воспоминания советского человека о тяжелых военных буднях на фронте и в тылу.
Ключевым в мероприятии станет рассказ о тюменской семье — одной из участниц Великой Отечественной войны. Через историю этой семьи учителя расскажут о значимых периодах жизни военной Тюмени, о заслугах сибирской 368-й стрелковой дивизии, а также о боевом пути тюменцев.
В завершении урока будет организовано традиционное возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь», братской могиле и мемориалу Памяти.
Уральский меридиан: последние новости
В Челябинске полицейские арестовали пьяного лжеминера поезда УрФО: мэр-невидимка, пять «Побед» и 39 жён Олег Кобяков: В Зауралье пик коррупции прошёл, но деградация в тренде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост705
Трамп и Меркель «проехались» по России57
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО65
Россию назвали страной второго сорта165
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт80
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение