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Жители города добились отмены стройки во Владивостоке
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Жители города добились отмены стройки во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Высотку около «Двух адмиралов» на Эгершельде строить не будут. Мэрия Владивостока отозвала разрешение на строительство. Об этом сообщил сайт VL.ru.
Стройка 22-этажного дома уже началась, но массовые жалобы горожан власти услышали.
Здесь рядом школа, стадион, детская площадка… Если здесь построят 22-этажный дом, нагрузка ляжет на одну-единственную дорогу, которая и так не выдерживает поток авто. Мы в центр по утрам в пробках по два часа стоим!
— местный житель.
Горожане были шокированы, как рьяно строители взялись за дело. По массовым жалоба на неудобное строительство администрация города и прокуратура провели проверки, к изучению вопроса подключились депутаты. В итоге администрация Владивостока опубликовала постановление, отменяющее разрешение на строительство.
Красноярская прокуратура запретила строительство базы отдыха рядом с государственным заповедником «Столбы». За четыре года стройку останавливали несколько раз, но собственник менялся и работы начинались заново. Теперь недострой снесут окончательно.
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