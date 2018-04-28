Жители города добились отмены стройки во Владивостоке

Высотку около «Двух адмиралов» на Эгершельде строить не будут. Мэрия Владивостока отозвала разрешение на строительство. Об этом сообщил сайт VL.ru.

Стройка 22-этажного дома уже началась, но массовые жалобы горожан власти услышали.

Здесь рядом школа, стадион, детская площадка… Если здесь построят 22-этажный дом, нагрузка ляжет на одну-единственную дорогу, которая и так не выдерживает поток авто. Мы в центр по утрам в пробках по два часа стоим!

— местный житель.

Горожане были шокированы, как рьяно строители взялись за дело. По массовым жалоба на неудобное строительство администрация города и прокуратура провели проверки, к изучению вопроса подключились депутаты. В итоге администрация Владивостока опубликовала постановление, отменяющее разрешение на строительство.

Красноярская прокуратура запретила строительство базы отдыха рядом с государственным заповедником «Столбы». За четыре года стройку останавливали несколько раз, но собственник менялся и работы начинались заново. Теперь недострой снесут окончательно.