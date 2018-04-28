Россия готова обсудить выделение кредита Малайзии для закупок самолетов

Россия поставила в 1995 году в Малайзию 18 истребителей МиГ-29, в 2007-2009 годах эта страна приобрела 18 истребителей Су-30МКМ.

"Мы всегда исходим из того, что готовы обсуждать с нашими партнерами взаимовыгодные условия. И малайзийская сторона это знает. В настоящий момент тендер на закупку не объявлен, поэтому говорить о какой-то конкретике сейчас не имеет смысла. Да, повторюсь, мы готовы рассматривать различные варианты, в том числе и кредитование поставок", — сказал Кладов.

Полное интервью Кладова будет опубликовано на сайте www.ria.ru в 10.30 мск.