Смертную казнь ждет в тюрьме Ирака новосибирская медсестра

Группу женщин и детей из России обнаружили в женской иракской тюрьме. Об этом сообщил в социальных сетях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов», — написал Кадыров.

Известно, что все 25 женщин были женами террористов на территориях, подконтрольных ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России). После гибели супругов они оказались брошены на произвол судьбы и в настоящее время содержатся в женской тюрьме Багдада, где дожидаются решения иракского суда. Все россиянки старше 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака . По местным законам их ждет смертная казнь через повешение.

Российские родственники женщин уже обратились к властям Ирака с просьбой о снисхождении к обвиняемым. Они считают, что Ирак, как мусульманская страна, должен отнестись к обвиняемым гуманнее, и утверждают, что многие из тех россиянок попали на территорию ИГИЛ* не по своей воле — ведь мусульманские жены должны беспрекословно слушаться своих мужей и следовать за ними вместе с детьми. В России считают, что этих женщин нужно судить только за незаконное пересечение иракской границы, а не за участие в террористической деятельности, пишет «РИА Новости»

Среди плененных россиянок одна жительница Новосибирской области . Как сообщает ГТРК «Новосибирск», история медсестры Ольги Ширмер началась в барабинской деревне. Бывшая одноклассница Ольги Светлана Волгина говорит, что ее подруга всегда была тихоней. «Мы знакомы с ней с детского сада. Она всегда была такая спокойная, замкнутая в себе немного, сильно ни с кем не общалась, — говорит Светлана Волгина. — У нас в голове это не укладывается, как можно было вообще до такого додуматься».

Жизнь медсестры Ольги Ширмер круто изменилась после встречи с Косымом Ходжахоновым. Между строителем и медсестрой вспыхнул бурный роман. Мужчина взял Ольгу замуж с ребенком от первого брака. Вскоре у них родилась дочь, были вполне счастливы, пока глава семьи не ударился в религию. Косым Ходжахонов отпустил бороду, а дочери по примеру матери надели хиджаб. Старшая — Татьяна — под влиянием отчима прониклась радикальными исламскими идеями.

«Как-то у нас был классный час по Крещению к 19 января. Татьяна демонстративно встала, закрыла уши и повернулась спиной ко всему классу», — добавляет заместитель директора по воспитательной работе Новочановской школы Ирина Уханева.

Затем Косым Ходжахонов организовал так называемый «Барабинский Джамаат» — объединение, которое вербовало наемников для войны в Сирии на стороне террористов. Потом и он сам вывез свою семью якобы по туристической путевке в Египет . Домой ни Ольга, ни ее дочери до сих пор не вернулись, а сам Косым погиб в бою с сирийскими ополченцами.

Добавим, что Ольга Ширмер не единственная сибирячка, обвиняемая в связях с ИГИЛ*. В прошлом году в Новосибирске к трем годам лишения свободы приговорили 20-летнюю студентку Бердского политехнического колледжа Валерию С. Девушка пыталась сбежать в Сирию, чтобы выйти замуж за боевика.

СПРАВКА

ИГИЛ* — террористическая организация, запрещенная в России