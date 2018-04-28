Ещё
Смертную казнь ждет в тюрьме Ирака новосибирская медсестра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Смертную казнь ждет в тюрьме Ирака новосибирская медсестра 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Группу женщин и детей из России обнаружили в женской иракской тюрьме. Об этом сообщил в социальных сетях глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Уже известны их имена. Среди них 25 женщин и 79 детей. Из Чечни только одна семья. Остальные из разных регионов», — написал Кадыров.
Известно, что все 25 женщин были женами террористов на территориях, подконтрольных ИГИЛ* (террористическая организация, запрещенная в России). После гибели супругов они оказались брошены на произвол судьбы и в настоящее время содержатся в женской тюрьме Багдада, где дожидаются решения иракского суда. Все россиянки старше 14 лет обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение границы Ирака. По местным законам их ждет смертная казнь через повешение.
Российские родственники женщин уже обратились к властям Ирака с просьбой о снисхождении к обвиняемым. Они считают, что Ирак, как мусульманская страна, должен отнестись к обвиняемым гуманнее, и утверждают, что многие из тех россиянок попали на территорию ИГИЛ* не по своей воле — ведь мусульманские жены должны беспрекословно слушаться своих мужей и следовать за ними вместе с детьми. В России считают, что этих женщин нужно судить только за незаконное пересечение иракской границы, а не за участие в террористической деятельности, пишет «РИА Новости».
Среди плененных россиянок одна жительница Новосибирской области. Как сообщает ГТРК «Новосибирск», история медсестры Ольги Ширмер началась в барабинской деревне. Бывшая одноклассница Ольги Светлана Волгина говорит, что ее подруга всегда была тихоней. «Мы знакомы с ней с детского сада. Она всегда была такая спокойная, замкнутая в себе немного, сильно ни с кем не общалась, — говорит Светлана Волгина. — У нас в голове это не укладывается, как можно было вообще до такого додуматься».
Жизнь медсестры Ольги Ширмер круто изменилась после встречи с Косымом Ходжахоновым. Между строителем и медсестрой вспыхнул бурный роман. Мужчина взял Ольгу замуж с ребенком от первого брака. Вскоре у них родилась дочь, были вполне счастливы, пока глава семьи не ударился в религию. Косым Ходжахонов отпустил бороду, а дочери по примеру матери надели хиджаб. Старшая — Татьяна — под влиянием отчима прониклась радикальными исламскими идеями.
«Как-то у нас был классный час по Крещению к 19 января. Татьяна демонстративно встала, закрыла уши и повернулась спиной ко всему классу», — добавляет заместитель директора по воспитательной работе Новочановской школы Ирина Уханева.
Затем Косым Ходжахонов организовал так называемый «Барабинский Джамаат» — объединение, которое вербовало наемников для войны в Сирии на стороне террористов. Потом и он сам вывез свою семью якобы по туристической путевке в Египет. Домой ни Ольга, ни ее дочери до сих пор не вернулись, а сам Косым погиб в бою с сирийскими ополченцами.
Добавим, что Ольга Ширмер не единственная сибирячка, обвиняемая в связях с ИГИЛ*. В прошлом году в Новосибирске к трем годам лишения свободы приговорили 20-летнюю студентку Бердского политехнического колледжа Валерию С. Девушка пыталась сбежать в Сирию, чтобы выйти замуж за боевика.
СПРАВКА
ИГИЛ* — террористическая организация, запрещенная в России
Все новости Новосибирской области: последние новости
Первые ласточки прилетели в Новосибирск раньше срока День Победы 9 Мая 2018 в Новосибирске – программа мероприятий Председатель СО РАН объявил о конце войны с ФАНО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост705
Трамп и Меркель «проехались» по России57
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО65
Россию назвали страной второго сорта165
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт80
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение