Изобрести робота и показать его миру

Детский технопарк «Кванториум Югры» запускает вторую волну приема заявок на конкурс «Робостанция Поколения М». Конкурс проводит автономное учреждение «Региональный молодежный центр» совместно с компанией МТС , при поддержке Департамента образования и молодежной политики округа. Подать заявки на конкурс можно до 25 мая включительно. Принять участие в творческом состязании сможет любой ребенок от 6 до 14 лет.

Чтобы принять участие в робосостязании, нужно до 25 мая 2018 года загрузить видео созданного робота на сайт «Поколение М». Также необходимо отправить презентацию творческого проекта по электронному адресу kvantorium86@gmail.com, указав в теме письма: «Поколение М». Лучшие участники смогут представить свои изобретения и защитить проект 1 июня на площадке Кванториума в Ханты-Мансийске

При оценке работ юных роботехников жюри будет учитывать оригинальность идеи, полезность робота в быту и сложность конструкции. Отдельное внимание будет уделено качеству сборки, внешнему виду и соответствию изобретения теме конкурса — «Умный дом». Роботы могут быть построены с использованием деталей различных конструкторов и обязательно иметь движущиеся элементы. Авторы лучших работ получат призы от организаторов конкурса — современные гаджеты.

Дополнительно все участники регионального этапа «Робостанции» автоматически проходят в федеральный этап конкурса проекта «Поколение М». Главный приз — обучение в настоящей «Робошколе» в Москве . Ученики «Робошколы» получают знания и опыт от специалистов индустрии: профессоров международных университетов, предпринимателей и талантливых инженеров, роботов и людей-киборгов. Чтобы прокачать свои навыки, школьники Югры уже сейчас могут посмотреть мастер-классы от ведущих преподавателей проекта «Поколение М».

Более подробная информация: http://kvant86.ru/news/shkolniki-yugry-izobretut-domashnih-robotov. Все уточняющие вопросы можно направить на адрес: kvantorium86@gmail.com