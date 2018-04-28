В Екатеринбурге перекроют набережную Плотинки

Екатеринбурге перекроют для пешеходов часть набережной Исети. Ограничения продлятся почти месяц, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал»

Как сообщили в пресс-служеб мэрии, пешеходы не смогут пройти вдоль плотинки, от гимназии №9 до Дома Севастьянова. На этом участке наконец-то сменят старую тротуарную плитку. Ограничения продлятся с 3 мая по 1 июня. Горожанам придется обходить по противоположной стороне проспекта Ленина.

Изначально на ремонт проспекта Ленина, от Максима Горького до набережной Рабочей молодежи, городские власти планировали потратить 26,6 млн рублей. В электронном аукционе победило ООО «Лев». Подрядчик предложил провести работы, стоимость которых несколько меньше и составляет чуть больше 23 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать плиточное покрытие тротуара и бордюры, выравнять крышки люокв, чтобы они находились на одном уровне с брусчаткой, а также обустроить газоны.