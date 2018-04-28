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В Екатеринбурге перекроют набережную Плотинки
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Трамп и Меркель "проехались" по России

В Екатеринбурге перекроют набережную Плотинки 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге перекроют для пешеходов часть набережной Исети. Ограничения продлятся почти месяц, об этом сообщает в субботу, 28 апреля, «АиФ-Урал».
Как сообщили в пресс-служеб мэрии, пешеходы не смогут пройти вдоль плотинки, от гимназии №9 до Дома Севастьянова. На этом участке наконец-то сменят старую тротуарную плитку. Ограничения продлятся с 3 мая по 1 июня. Горожанам придется обходить по противоположной стороне проспекта Ленина.
Изначально на ремонт проспекта Ленина, от Максима Горького до набережной Рабочей молодежи, городские власти планировали потратить 26,6 млн рублей. В электронном аукционе победило ООО «Лев». Подрядчик предложил провести работы, стоимость которых несколько меньше и составляет чуть больше 23 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать плиточное покрытие тротуара и бордюры, выравнять крышки люокв, чтобы они находились на одном уровне с брусчаткой, а также обустроить газоны.
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