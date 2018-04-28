Посадки в рамках программы «Миллион деревьев» пройдут в Лианозове 4 мая 

Управа района Лианозово: последние новости

Префект СВАО Валерий Виноградов лично встретится с сотрудниками «Жилищников» округа

Молодые деревья и кустарники украсили пять дворов Лианозова

По просьбе жителя на детской площадке на Псковской установили урну