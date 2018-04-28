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Посадки в рамках программы «Миллион деревьев» пройдут в Лианозове 4 мая
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Посадки в рамках программы «Миллион деревьев» пройдут в Лианозове 4 мая 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Оставшиеся деревья и кустарники в рамках программы «Миллион деревьев» в районе Лианозово высадят в следующую пятницу, 4 мая. Зеленые растения украсят шесть дворовых территорий по адресам: ул. Абрамцевская, д. 8; д. 14; д. 14, корп. 1; ул. Новгородская, д. 19; Алтуфьевское шоссе, д. 91 и д. 97. Об этом рассказала заместитель директора «Жилищника» Екатерина Афонина.
— Работы 22 апреля прошли успешно, вместе с главой управы Сергеем Юрьевым и активными жителями района мы озеленили пять дворов, — уточнила Екатерина Афонина.
Напомним, «Миллион деревьев» — крупнейшая в столице программа озеленения, стартовавшая в 2013 году. За время ее реализации в Москве высажено 83,9 тысячи деревьев и 1,75 миллиона кустарников.
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