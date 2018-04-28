Как жители Ноябрьска штурмуют кабинет онколога 

«Через три дня на процедуры, но сначала доктор должен выписать лекарства, сутки уйдут на рассмотрение врачебной комиссией. А я уже неделю не могу прорваться в кабинет… Говорят, надо заранее беспокоиться, я и беспокоюсь, но это бесполезно…».
Подобные сетования около кабинета онколога на то, что не попасть на прием — обычное дело. Собеседница — еще не старая женщина, усталая. Рядом с ней — пенсионерка, Тамара Петровна. Последние пять лет пожилая женщина стоит на учете по онкологии и, по ее словам, к врачу не протолкнуться…
Очередь начинает собираться часов с семи утра, иногда с восьми. Ждут, кто сколько может. Человек 10-15 точно не выдержат и уйдут за час-полтора до окончания приема… Чтобы завтра начать все снова.
Так ли все безнадежно, проверила корреспондент «Красного Севера».
Вариант первый: талон через регистратуру
В 19:00 в фойе поликлиники столпотворение. Три минуты восьмого, голос из-за стекла: «Номерков к онкологу нет». Находим одного из четверых счастливчиков.
— Как Вам удалось?
— Так мы с супругой с 9 утра здесь дежурим, — делится опытом Сергей Заречный, — далеко не с первого раза получилось.
Вариант второй: электронная запись
По словам работников ЦГБ, по «электронке» и талонов больше выдается, и в очереди не надо стоять.
Выхожу на сайт ЦГБ, открываю электронную регистратуру, обновляю страницу, чтобы не упустить заветный момент открытия записи… 19.00. Пора! Высвечивается надпись: «Свободных мест 5». В голове мелькает вопрос: «А где же остальные!?»
В доли секунды жму на первую попавшуюся кнопку, выхожу на сайт Госуслуг, где внесены все необходимые сведения, одним кликом соглашаюсь на обработку персональных данных, компьютер возвращает на страницу электронной записи… Однако — «Это время уже занято». Возвращаюсь к сетке записи, машина начинает «подвисать». В 19.02 удалось. Что там? «Свободных мест: 0».
С тем же результатом закончились все попытки на протяжении нескольких дней.
Вариант третий: «живая» очередь
Приготовилась провести в поликлинике неделю. Пока сидела в коридоре, выяснила, что помимо официальных талончиков существует еще одна запись, ее ведет медсестра: для тех, кто нуждается в постоянном наблюдении… И таких очень много.
Наконец, счастье мне улыбнулось. Захожу в кабинет. Врач, снимая очки и вытирая пот со лба, устало вглядывается мне в лицо, припоминая…
Владимир Кононов — единственный, кто ведет прием онкобольных. Его рабочий день, зачастую, если не ежедневно, начинается в семь утра, хотя официально — с восьми. Когда все окна в ЦГБ еще темны, в кабинете на третьем этаже горит свет — такую картину мне не раз доводилось наблюдать… А как иначе?
Чтобы подготовить документы на медико-социальная экспертиза (МСЭ) или рассчитать дозировку лекарств пациенту, нужно не меньше часа. А талоны расписаны на каждые 5-10 минут. Вот и назначает Кононов встречи ни свет ни заря. В его кабинет сплошной поток посетителей, которые за дверями нередко скандалят, кому проходить вперед. Доктору даже перекусить некогда — чашка кофе в лучшем случае, да и то, не отрываясь от процесса…
Изучив мои документы и выписки, Владимир Кононов спокойно и доходчиво разъясняет ситуацию, дает рекомендации, выписывает направления на магнитно-резонансную томографию (МРТ) и СКТ.
Иду за талонами для этих процедур к заведующему отделением.
— А у нас запись на два месяца вперед расписана… — сожалеет медсестра, — оставляйте, может, что-нибудь придумаем.
Интересуюсь в кассе: МРТ стоит 8-13 тысяч. И даже за эти немалые деньги ждать придется около недели.
К слову, ситуация с онкологами — не исключение. В узком коридоре у кабинета травматолога иногда люди после операций просиживают по восемь часов. Не намного легче попасть в лор-врачу, окулисту, урологу и другим «узким» специалистам. По истине, чтобы лечиться в Ноябрьске, надо быть очень здоровым человеком…
ЦИТАТА
«Практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда — рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека».
Владимир Путин, президент России. Из послания Федеральному посланию 1 марта 2018 года.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА «Направить онкобольных в другие регионы всё сложнее» — Тогда я объехал муниципалитеты, выяснил потребности больниц, — рассказывает Сергей Партс, руководитель окружного онкоцентра. — В итоге были приглашены врачи, специализирующиеся на злокачественных образованиях. В Новом Уренгое действует целое отделение для пациентов с новообразованиями.
В итоге, если в 2014 году приходилось 3 специалиста на 100 тысяч населения Ямала, то в 2016 году обеспеченность достигла практически общероссийского показателя — 5 онкологов.
В Ноябрьске нехватка «узких» врачей — локальная проблема, решение которой зависит исключительно от администрации больницы. И поиски кандидатов на вакантные места ведутся.
Ситуация напряженная и в Тарко-Сале. Один из двух докторов недавно вышел на пенсию, руководство лечебного учреждения занимается привлечением нового.
В целом по стране избытка онкологов тоже не наблюдается. Но на Ямале лучше условия для квалифицированных докторов: высокие зарплаты, жилье предоставляют. Надо просто искать.
— Я думаю, ситуацию усугубило то, что по программе госгарантий практически вдвое сокращены сроки обследования, лечения и госпитализации онкологических больных, — подчеркивает Сергей Адольфович. — Теперь в каждом субъекте стремятся обслужить в первую очередь прикрепленное к лечебному учреждению население. Если раньше Ямал рассчитывал на помощь Тюмени и других близлежащих регионов, то сейчас направить больных за пределы региона стало очень сложно. Ямал должен развивать свои мощности.
Вакансии на Ямале не прельщают врачей из Тюмени и Екатеринбуга
В руководстве ноябрьской ЦГБ отказались обсуждать ситуацию с онкопомощью лично с корреспондентом, но дали письменный ответ, который прояснил ситуацию частично.
Как следует из письма, вместо трех ставок онколога в ЦГБ занята одна с четвертью, прием ведет один специалист.
Чтобы заполнить вакансии, главврач лично связывается с главными онкологами Тюмени и Екатеринбурга, однако безрезультатно.
Аппарат МРТ работает в двухсменном режиме, можно сказать, на износ. Ведь на обследования в Ноябрьск приезжают жители Муравленко и Губкинского.
Что касается очереди за талонами к онкологу, то в руководстве проанализировали ситуацию. И утверждают, что «плановое обследование не превышает одного месяца. Пациенты с подозрением на онкологическое заболевание или с прогрессированием заболевания ожидают талон до 10 дней».