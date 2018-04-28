Как жители Ноябрьска штурмуют кабинет онколога

«Через три дня на процедуры, но сначала доктор должен выписать лекарства, сутки уйдут на рассмотрение врачебной комиссией. А я уже неделю не могу прорваться в кабинет… Говорят, надо заранее беспокоиться, я и беспокоюсь, но это бесполезно…».

Подобные сетования около кабинета онколога на то, что не попасть на прием — обычное дело. Собеседница — еще не старая женщина, усталая. Рядом с ней — пенсионерка, Тамара Петровна. Последние пять лет пожилая женщина стоит на учете по онкологии и, по ее словам, к врачу не протолкнуться…

Очередь начинает собираться часов с семи утра, иногда с восьми. Ждут, кто сколько может. Человек 10-15 точно не выдержат и уйдут за час-полтора до окончания приема… Чтобы завтра начать все снова.

Так ли все безнадежно, проверила корреспондент «Красного Севера».

Вариант первый: талон через регистратуру

В 19:00 в фойе поликлиники столпотворение. Три минуты восьмого, голос из-за стекла: «Номерков к онкологу нет». Находим одного из четверых счастливчиков.

— Как Вам удалось?

— Так мы с супругой с 9 утра здесь дежурим, — делится опытом Сергей Заречный, — далеко не с первого раза получилось.

Вариант второй: электронная запись

По словам работников ЦГБ, по «электронке» и талонов больше выдается, и в очереди не надо стоять.

Выхожу на сайт ЦГБ, открываю электронную регистратуру, обновляю страницу, чтобы не упустить заветный момент открытия записи… 19.00. Пора! Высвечивается надпись: «Свободных мест 5». В голове мелькает вопрос: «А где же остальные!?»

В доли секунды жму на первую попавшуюся кнопку, выхожу на сайт Госуслуг, где внесены все необходимые сведения, одним кликом соглашаюсь на обработку персональных данных, компьютер возвращает на страницу электронной записи… Однако — «Это время уже занято». Возвращаюсь к сетке записи, машина начинает «подвисать». В 19.02 удалось. Что там? «Свободных мест: 0».

С тем же результатом закончились все попытки на протяжении нескольких дней.

Вариант третий: «живая» очередь

Приготовилась провести в поликлинике неделю. Пока сидела в коридоре, выяснила, что помимо официальных талончиков существует еще одна запись, ее ведет медсестра: для тех, кто нуждается в постоянном наблюдении… И таких очень много.

Наконец, счастье мне улыбнулось. Захожу в кабинет. Врач, снимая очки и вытирая пот со лба, устало вглядывается мне в лицо, припоминая…

Владимир Кононов — единственный, кто ведет прием онкобольных. Его рабочий день, зачастую, если не ежедневно, начинается в семь утра, хотя официально — с восьми. Когда все окна в ЦГБ еще темны, в кабинете на третьем этаже горит свет — такую картину мне не раз доводилось наблюдать… А как иначе?

Чтобы подготовить документы на медико-социальная экспертиза (МСЭ) или рассчитать дозировку лекарств пациенту, нужно не меньше часа. А талоны расписаны на каждые 5-10 минут. Вот и назначает Кононов встречи ни свет ни заря. В его кабинет сплошной поток посетителей, которые за дверями нередко скандалят, кому проходить вперед. Доктору даже перекусить некогда — чашка кофе в лучшем случае, да и то, не отрываясь от процесса…

Изучив мои документы и выписки, Владимир Кононов спокойно и доходчиво разъясняет ситуацию, дает рекомендации, выписывает направления на магнитно-резонансную томографию (МРТ) и СКТ.

Иду за талонами для этих процедур к заведующему отделением.

— А у нас запись на два месяца вперед расписана… — сожалеет медсестра, — оставляйте, может, что-нибудь придумаем.

Интересуюсь в кассе: МРТ стоит 8-13 тысяч. И даже за эти немалые деньги ждать придется около недели.

К слову, ситуация с онкологами — не исключение. В узком коридоре у кабинета травматолога иногда люди после операций просиживают по восемь часов. Не намного легче попасть в лор-врачу, окулисту, урологу и другим «узким» специалистам. По истине, чтобы лечиться в Ноябрьске, надо быть очень здоровым человеком…

ЦИТАТА

«Практически у каждого из нас есть родные, близкие, друзья, которых настигла эта беда — рак. Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит защитить человека».

Владимир Путин , президент России. Из послания Федеральному посланию 1 марта 2018 года.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА «Направить онкобольных в другие регионы всё сложнее» — Тогда я объехал муниципалитеты, выяснил потребности больниц, — рассказывает Сергей Партс, руководитель окружного онкоцентра. — В итоге были приглашены врачи, специализирующиеся на злокачественных образованиях. В Новом Уренгое действует целое отделение для пациентов с новообразованиями.

В итоге, если в 2014 году приходилось 3 специалиста на 100 тысяч населения Ямала, то в 2016 году обеспеченность достигла практически общероссийского показателя — 5 онкологов.

В Ноябрьске нехватка «узких» врачей — локальная проблема, решение которой зависит исключительно от администрации больницы. И поиски кандидатов на вакантные места ведутся.

Ситуация напряженная и в Тарко-Сале. Один из двух докторов недавно вышел на пенсию, руководство лечебного учреждения занимается привлечением нового.

В целом по стране избытка онкологов тоже не наблюдается. Но на Ямале лучше условия для квалифицированных докторов: высокие зарплаты, жилье предоставляют. Надо просто искать.

— Я думаю, ситуацию усугубило то, что по программе госгарантий практически вдвое сокращены сроки обследования, лечения и госпитализации онкологических больных, — подчеркивает Сергей Адольфович. — Теперь в каждом субъекте стремятся обслужить в первую очередь прикрепленное к лечебному учреждению население. Если раньше Ямал рассчитывал на помощь Тюмени и других близлежащих регионов, то сейчас направить больных за пределы региона стало очень сложно. Ямал должен развивать свои мощности.

Вакансии на Ямале не прельщают врачей из Тюмени и Екатеринбуга

В руководстве ноябрьской ЦГБ отказались обсуждать ситуацию с онкопомощью лично с корреспондентом, но дали письменный ответ, который прояснил ситуацию частично.

Как следует из письма, вместо трех ставок онколога в ЦГБ занята одна с четвертью, прием ведет один специалист.

Чтобы заполнить вакансии, главврач лично связывается с главными онкологами Тюмени и Екатеринбурга , однако безрезультатно.

Аппарат МРТ работает в двухсменном режиме, можно сказать, на износ. Ведь на обследования в Ноябрьск приезжают жители Муравленко и Губкинского.

Что касается очереди за талонами к онкологу, то в руководстве проанализировали ситуацию. И утверждают, что «плановое обследование не превышает одного месяца. Пациенты с подозрением на онкологическое заболевание или с прогрессированием заболевания ожидают талон до 10 дней».