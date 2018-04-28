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Виталий Викторович Гончаревский назначен первым заместителем главы управы района Ясенево
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Виталий Викторович Гончаревский назначен первым заместителем главы управы района Ясенево 

Управа района Ясенево 1 час назад
Фото: Управа района Ясенево
19 апреля 2018 года приказом префектуры от 19.04.2018 № 20-У «О кадрах (Гончаревский В. В.)» назначен на должность первого заместителя главы управы района Ясенево города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.
В. В. Гончаревский окончил Московский государственный строительный университет в 199 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
В период с 1999 года по 2002 год работал в ГУП «УЭЗ» (Управление экспериментальной застройки микрорайонов) в должности ведущего специалиста.
С 1999 по 2012 год осуществлял трудовую деятельность в коммерческих структурах, в том числе и на руководящих должностях.
С 2012 года В. В. Гончаревский работал на руководящих должностях государственной гражданской службы города Москвы, так в 2012 осуществлял трудовую деятельность в должности главного специалиста Управления градостроительной деятельности, строительства и землепользования префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
В 2015 году был назначен заместителем главы управы района Замоскворечье города Москвы по вопросам строительства и реконструкции.
С 19 апреля 2018 года приказом префектуры от 19.04.2018 № 20-У «О кадрах (Гончаревский В. В.)» назначен на должность первого заместителя главы управы района Ясенево города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.
В. В. Гончаревский женат, воспитывает четверых детей.
В. В. Гончареский ведет прием населения по понедельникам с 15 до 18 часов по предварительной записи. Телефон (495) 422-29-43.
E-mail GoncharevskyVV@mos.ru.
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