Виталий Викторович Гончаревский назначен первым заместителем главы управы района Ясенево

19 апреля 2018 года приказом префектуры от 19.04.2018 № 20-У «О кадрах (Гончаревский В. В.)» назначен на должность первого заместителя главы управы района Ясенево города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

В. В. Гончаревский окончил Московский государственный строительный университет в 199 году по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

В период с 1999 года по 2002 год работал в ГУП «УЭЗ» (Управление экспериментальной застройки микрорайонов) в должности ведущего специалиста.

С 1999 по 2012 год осуществлял трудовую деятельность в коммерческих структурах, в том числе и на руководящих должностях.

С 2012 года В. В. Гончаревский работал на руководящих должностях государственной гражданской службы города Москвы, так в 2012 осуществлял трудовую деятельность в должности главного специалиста Управления градостроительной деятельности, строительства и землепользования префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.

В 2015 году был назначен заместителем главы управы района Замоскворечье города Москвы по вопросам строительства и реконструкции.

С 19 апреля 2018 года приказом префектуры от 19.04.2018 № 20-У «О кадрах (Гончаревский В. В.)» назначен на должность первого заместителя главы управы района Ясенево города Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.

В. В. Гончаревский женат, воспитывает четверых детей.

В. В. Гончареский ведет прием населения по понедельникам с 15 до 18 часов по предварительной записи. Телефон (495) 422-29-43.

E-mail GoncharevskyVV@mos.ru.