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УФАС оштрафовало «Кировские коммунальные системы» на 100 тысяч рублей
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УФАС оштрафовало «Кировские коммунальные системы» на 100 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Второй арбитражный апелляционный суд поддержал позицию регионального УФАС в деле против АО «Кировские коммунальные системы», передает пресс-служба надзорного ведомства.
По результатам рассмотрения дела в отношении акционерного общества УФАС привлекло его руководство к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей на нарушение антимонопольного законодательства.
Не согласившись с решением надзорного ведомства, общество обжаловало его в Арбитражном суде Кировской области. Однако служители Фемиды в январе текущего года встали на сторону регионального УФАС. Тогда руководство ККС обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд. 20 апреля высшая апелляционная инстанция оставила решение Арбитражного суда без изменения. Постановление о наложении штрафа, вынесенное Кировским УФАС России, признано законным и обоснованным.
Напомним, в ноябре прошлого года антимонопольное ведомство выдало предупреждение ресурсоснабжающей организации в связи с нарушением закона о защите конкуренции. С заявлением в региональное УФАС обратилось ФГБОУ ВО «ВГСХА».
«Ранее АО «Кировские коммунальные системы» отказались принимать меры по исключению объекта холодного водоснабжения и водоотведения из договора холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного между АО «Кировские коммунальные системы» и ФГБОУ ВО «ВГСХА». Кировским УФАС России в адрес акционерного общества направлено предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорилось в сообщении.
В ноябре прошлого года Кировское УФАС обязало общество направить в адрес ФГБОУ ВО «ВГСХА» два экземпляра подписанного дополнительного соглашения к договору холодного водоснабжения и водоотведения об исключении из указанного договора спорного объекта.
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