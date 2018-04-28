УФАС оштрафовало «Кировские коммунальные системы» на 100 тысяч рублей

Второй арбитражный апелляционный суд поддержал позицию регионального УФАС в деле против АО «Кировские коммунальные системы», передает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам рассмотрения дела в отношении акционерного общества УФАС привлекло его руководство к административной ответственности в виде штрафа в 100 тысяч рублей на нарушение антимонопольного законодательства.

Не согласившись с решением надзорного ведомства, общество обжаловало его в Арбитражном суде Кировской области . Однако служители Фемиды в январе текущего года встали на сторону регионального УФАС. Тогда руководство ККС обратилось во Второй арбитражный апелляционный суд. 20 апреля высшая апелляционная инстанция оставила решение Арбитражного суда без изменения. Постановление о наложении штрафа, вынесенное Кировским УФАС России, признано законным и обоснованным.

Напомним, в ноябре прошлого года антимонопольное ведомство выдало предупреждение ресурсоснабжающей организации в связи с нарушением закона о защите конкуренции. С заявлением в региональное УФАС обратилось ФГБОУ ВО «ВГСХА».

«Ранее АО «Кировские коммунальные системы» отказались принимать меры по исключению объекта холодного водоснабжения и водоотведения из договора холодного водоснабжения и водоотведения, заключенного между АО «Кировские коммунальные системы» и ФГБОУ ВО «ВГСХА». Кировским УФАС России в адрес акционерного общества направлено предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства», — говорилось в сообщении.

В ноябре прошлого года Кировское УФАС обязало общество направить в адрес ФГБОУ ВО «ВГСХА» два экземпляра подписанного дополнительного соглашения к договору холодного водоснабжения и водоотведения об исключении из указанного договора спорного объекта.