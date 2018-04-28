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Торговые сети Приморья применяют минимальные торговые надбавки на рыбу
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Торговые сети Приморья применяют минимальные торговые надбавки на рыбу 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
По информации краевого департамента лицензирования и торговли, торговые сети применяют минимальные торговые надбавки на популярные сорта рыбы. Самые дешевые навага, горбуша и сельдь — в супермаркете «Реми».
«Навагу здесь можно приобрести от 75 рублей за килограмм, сельдь стоит 55 рублей, горбуша — 170», — отметили специалисты.
В супермаркете «Три кота» по приемлемым ценам продается камбала и минтай — от 90 и 70 рублей соответственно.
Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе — Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям — поставил задачу врио Губернатора региона Андрей Тарасенко.
«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул врио Губернатора.
По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина. Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.
Отметим, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин заявил, что следующим шагом должно стать наращивание экспорта продукции сельского хозяйства, а также необходимо повысить обеспеченность страны мясом, молоком и овощами.
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