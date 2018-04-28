Торговые сети Приморья применяют минимальные торговые надбавки на рыбу

По информации краевого департамента лицензирования и торговли, торговые сети применяют минимальные торговые надбавки на популярные сорта рыбы. Самые дешевые навага, горбуша и сельдь — в супермаркете «Реми».

«Навагу здесь можно приобрести от 75 рублей за килограмм, сельдь стоит 55 рублей, горбуша — 170», — отметили специалисты.

В супермаркете «Три кота» по приемлемым ценам продается камбала и минтай — от 90 и 70 рублей соответственно.

Напомним, что вопрос снижения цен на продукты питания — один из наиболее актуальных в Приморье. Работать над решением этой задачи всем вместе — Администрации края, главам муниципалитетов, производителям и торговым сетям — поставил задачу врио Губернатора региона Андрей Тарасенко

«Наценка в магазинах составляет до 30%. Это очень много при рентабельности хозяйств 5-7%. Будем бороться с этим, проводить больше ярмарок, давать возможность приобрести продукцию напрямую от производителя», — подчеркнул врио Губернатора.

По поручению главы региона в крае создан Общественный совет по координации деятельности местных производителей, переработчиков и продавцов пищевой продукции под руководством вице-губернатора Валентина Дубинина . Одним из первых результатов деятельности совета стало расширение в крае перечня социально значимых продуктов питания, к которым применяются минимальные торговые надбавки.