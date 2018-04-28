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Новая парадигма для рубля
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Новая парадигма для рубля 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 апреля — «Вести. Экономика». Для рубля, возможно, наступает новая парадигма, когда корреляция с ценами на нефть примет обратный характер. Почему?Рубль укрепился к доллару и евро после заявлений Банка России. Регулятор ожидаемо принял решение сохранить ставку на уровне 7,25%. Рубль прибавил на Московской бирже около 1%.
Инфографика
Ключевая ставка Банка России с 2015 года
Доллар опустился в район 62 руб., евро стоит 75,4 руб. Добавлю следующее: некоторые эксперты отмечают, что теперь теоретически рубль может укрепляться и на фоне дешевеющей нефти. Дело в том, что недавняя волатильность и сокращение разрыва в ставках с западными облигациями сделали спекулятивные вложения в рублевые активы менее привлекательными. Операции carry-trade становятся неактуальными, что резко меняет положение дел на валютном рынке. Если данное предположение верно, то курс рубля становится не совсем рыночным, поскольку теперь на курс влияют два основных фактора: покупки валюты со стороны Минфина и продажи этой самой валюты со стороны экспортеров. Оба они скорее рукотворные. Самое интересное, теперь если нефть будет дешеветь, то сверхдоходы Минфина будут снижаться, а значит, на покупку валюты будет уходить меньше денег. Цены на нефть завершили последний торговый день недели практически без изменений. Североморская смесь Brent стоит $74,4, американская WTI — чуть ниже $68. Основное внимание учатников рынка приковано к геополитике, в частности к ситуации вокруг Ирана. США хотят отменить сделку 2015 г., позволившую снять санкции с Ирана, однако пока президент Дональд Трамп не может уговорить европейских партнеров пойти на такой шаг. Крайний срок — 12 мая. Рынок реагирует на любую поступающую информацию. В пятницу состоялись трехчасовые переговоры Ангелы Меркель и Дональда Трампа, по итогам которых канцлер Германии заявила, что сделка с Ираном все еще жива. Рынок отреагировал снижением котировок, хотя и не слишком эмоционально. Если никаких новых санкций введено не будет, нефтяные фьючерсы, скорее всего, снизятся. Если же США добьются введения новых санкций, то у Ирана возникнут проблемы с поставками нефти и это приведет к дальнейшему росту цен. К слову, уже сейчас международные нефтетрейдеры начали избегать сделок по покупке «черного золота» в Исламской Республике, сообщает Bloomberg. Они не хотят подписывать контракты до разрешения вопроса с санкциями. Некоторые транспортные компании, банки и страховщики также отказываются от нефтяных сделок с Ираном, срок исполнения которых выходит за пределы 12 мая.
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