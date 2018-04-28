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Как Россия справилась с «афганским синдромом»
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Как Россия справилась с «афганским синдромом» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
В России необходимо подвести политические итоги войны в Афганистане. Такую просьбу ветеранских организаций передал председателям обеих палат российского парламента и президенту страны глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов во время встречи Владимира Путина с Советом законодателей 27 апреля. О том, какие это могут быть итоги — в материале News.ru.
Война не может быть нейтральной
15 февраля исполнилось 30 лет вывода советских войск из Афганистана. В 1989 году СССР отказался продолжать боевые действия в этой стране, которые вёл более девяти лет. Кто выполнял в те годы свой долг, будучи солдатом, уже успел отметить полувековой юбилей, а кто носил офицерские погоны, как правило имеет зрелых внуков. Воины-интернационалисты получают от государства положенные законом выплаты и обладают льготами. Но вот на вопросы, зачем вообще в Афганистан ввели войска и за что погибли свыше 15 тысяч советских граждан, государство внятного ответа не дает.
Таким образом получается, что та война была чуть ли кровавой авантюрой с неясными целями и результатами, а жертвы — напрасными.
В обиход прочно вошло выражение «афганский синдром». Но что оно означает?
В США есть понятие «вьетнамский синдром». Оно описывает моральные травмы американских военных, воевавших во Вьетнаме (1965-1973). Но травмы эти во многом связаны с пониманием несправедливости той войны и поражением в ней. Бывшие американские военные признают, что пытались жестокими методами лишить целый народ права на выбор своей судьбы.
Но «афганский синдром» другого рода. Это когда солдат вернулся домой с чувством выполненного долга, а общество не ценит этого. Сограждане просто не понимают, ради чего была война, между кем и кем, за какие ценности и идеалы. И вот ответить на эти вопросы государство обязано. Иначе успешная военная операция и позитивные принципы жизни, которые помогали утверждать в афганском обществе советские военные, просто нивелируются. «Что значит проиграть войну — это значит стыдиться наград», — применительно к операции в Афганистане точно выразил мысль поэт Егор Летов.
За что сражались
Global Look Press/Russian Look/Alexandr Graschenkov
Советским военным объяснили, что они выполняют интернациональный долг. В основе существования Советского Союза лежала идеология о неизбежности наступления коммунизма, который надо построить. Причем строительство это всемирный процесс, в него должны быть включены все страны и народы. В силу исторических причин одни народы встали в авангарде строительства, а другим надо помочь. Ведь все люди — братья, и младших, как в семье, надо наставлять и воспитывать. Ибо есть столбовая дорога цивилизации, общность ценностей прогресса, свободы, равенства.
Именно поэтому помимо военных в Афганистан из СССР приехали многочисленные специалисты. Они открывали школы и больницы, готовили для Афганистана национальные кадры, возводили дороги и электростанции. Отсталое общество, в котором были распространены многоженство, браки с маленькими девочками, в котором люди не умели читать и соблюдать элементарные правила гигиены, начало стремительно развиваться. Из грязных кишлаков афганцы переселялись в благоустроенные квартиры, их дети получали шанс на самореализацию, избавившись от проклятия из поколения в поколение возделывать сухую почву.
Привлекательность идей, которые несли с собой советские люди, подтверждена тем, что после ухода войск, режим Наджибуллы держался еще три года. К примеру, после ухода из Южного Вьетнама американцев, расплачивавшихся с местными проститутками специально выпущенными для этого двухдолларовыми купюрами, поддерживаемый США режим рухнул моментально.
Не стоит забывать, что советские войска ещё и охраняли безопасность своей страны. Была опасность, что в СССР хлынут наркотики-опиаты.
По тому во что превратился Афганистан в последующие после жестокой казни Наджибуллы годы, можно судить о политических силах, которые пришли на смену просоветским. Более трех миллионов наиболее образованных афганцев были вынуждены бежать в соседние страны, прежде всего в Россию.
Кто воевал против
США не могли позволить укрепиться Советскому Союзу в регионе и приняли решение противодействовать советским войскам. Фактически война в Афганистане была между СССР и Соединенными Штатами. Только американцы действовали руками взращенных боевиков и Пакистана, который использовался для транзита американского оружия.
Но это уже большая геополитика. Важнее понять, кого и что использовали США для противостояния с Советским Союзом.
Вашингтон не ставил целью распространить в афганском обществе идеалы западной демократии, создать в стране основу для динамичного развития. США решили опираться на самые отсталые слои. Их пропаганда была рассчитана на невежество афганских крестьян и пастухов, а целью было довести несчастных людей до религиозного фанатизма.
Global Look Press/Russian Look/Alexandr Graschenkov
Более того, американцы умышленно взращивали и поддерживали религиозных мракобесов. «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещена в России) была тоже придумана в США.
Если посмотреть фотографии Кабула 1960-х годов, то на них можно найти свободно гуляющих студентов, одежда девушек ничем не отличается от одежды девушек из СССР или Франции. А вот когда американцы добились ухода советских войск, к власти в Афганистане вскоре пришли боевики из движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). И при них женщины создали подпольную организацию, за членство в которой полагалась смертная казнь. Нет, женщины не готовили взрывов и вооруженной борьбы, вся их деятельность сводилась к домашнему обучению девочек письму.
США себя перехитрили
Взрастив религиозный экстремизм, американцы после окончания холодной войны уже не смогли загнать джинна обратно в бутылку. Фанатичные противники достижений цивилизации решили направить свое острие против США. Так случилась трагедия 11 сентября 2001 года, после которой было принято решение ввести в Афганистан уже американские войска.
И сразу обнаружились коренные отличия от советского присутствия. Во-первых, просидели американцы в Афганистане на четыре года дольше, так и не достигнув цели. Но если советские войска и войска поддерживаемого политического режима в целом контролировали страну, а моджахеды лишь собирались кучками в отдельных районах, то американцы сидели в осаде на территории своих военных баз, а боевики по факту контролировали весь Афганистан.
Как «афганский синдром» был преодолен в России
Global Look Press/Russian Look/Anvar Galeev
На самом деле, «афганский синдром» был преодолен нашим обществом. Но случилось это в 2015 году, когда российские военные были отправлены в Сирию для борьбы с терроризмом на дальних подступах.
И с этой точки зрения преодоления чувства вины за успешную военную операцию особо трогательными были кадры возвращения военных из Сирии домой. Им школьники дарили цветы, их обнимали счастливые жены и дети. Сами офицеры и сержанты улыбались, они чувствовали себя нужными своей стране, приехали домой как победители.
И крайне важно, пусть и спустя 30 лет, дать именно политическую оценку войне в Афганистане. Это нужно и ветеранам, и их внукам.
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