Во время традиционного праздника по Кологриву пройдутся люди-гуси

В Кологриве в четырнадцатый раз отметят День гуся, узнал KOSTROMA.TODAY. Его будут праздновать 5 мая.

Сейчас в Кологриве проходит прием заявок на лучший костюм гуся. Все участники примут участие в гусином шествии под руководством Кологривского гуся. Конкурс проводится по двум номинациям — индивидуальная и коллективная работа.

В День гуся в городе пройдут концерт, интерактивная программа и мастер-классы.

В Кологрив гуси прилетают каждый год.

Как пишет газета «Кологривский край», участники праздника смогут посетить ярмарку, детские аттракционы, экскурсию по заповеднику и ретро-дискотеку.

В Кологрив в мае прилетают десятки тысячи гусей — окрестности города стали для них местом отдыха во время перелета. В 2005 году в Кологриве впервые отметили День гуся.