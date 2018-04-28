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Во время традиционного праздника по Кологриву пройдутся люди-гуси
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Во время традиционного праздника по Кологриву пройдутся люди-гуси 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
В Кологриве в четырнадцатый раз отметят День гуся, узнал KOSTROMA.TODAY. Его будут праздновать 5 мая.
Сейчас в Кологриве проходит прием заявок на лучший костюм гуся. Все участники примут участие в гусином шествии под руководством Кологривского гуся. Конкурс проводится по двум номинациям — индивидуальная и коллективная работа.
В День гуся в городе пройдут концерт, интерактивная программа и мастер-классы.
В Кологрив гуси прилетают каждый год.
Как пишет газета «Кологривский край», участники праздника смогут посетить ярмарку, детские аттракционы, экскурсию по заповеднику и ретро-дискотеку.
В Кологрив в мае прилетают десятки тысячи гусей — окрестности города стали для них местом отдыха во время перелета. В 2005 году в Кологриве впервые отметили День гуся.
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