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Пекин: Американская 301-я статья бросает вызов многосторонней торговой системе
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Пекин: Американская 301-я статья бросает вызов многосторонней торговой системе 

ИА Синьхуа 25 минут назад
Женева, 28 апреля /Синьхуа/ — На состоявшемся в пятницу очередном заседании Органа по разрешению споров /ОРС/ ВТО Китай отметил, что американская 301-я статья /американский закон о торговле 1974 года/ бросает вызов основанной на правилах многосторонней торговой системе, и призвал всех членов совместно противодействовать подобным односторонним действиям и протекционизму.
КНР напомнила, что после принятия в 1974 году 301-й статьи США запустили в соответствии с ней в общей сложности 125 расследований, более того, Европейский союз, Япония, Канада, Республика Корея, Бразилия и ряд других членов ВТО неоднократно становились объектами для этих расследований. Некоторые из них были вынуждены открыть свои рынки для американских предприятий или становились объектами для мести США.
Офис торгового представителя США на основе результатов расследования, проведенного в соответствии с 301-й статьей, 3 апреля предложил ввести 25-процентные пошлины на импортируемую из Китая продукцию на сумму 50 млрд долларов, включая продукцию в сферах информационных и телекоммуникационных технологий, космонавтики и авиации, робототехники, медицины и фармацевтики, машиностроения и т.д. Китай уже на второй день, 4 апреля, обратился с просьбой провести консультации с США по данному вопросу в рамках механизма по разрешению споров ВТО.
По мнению китайской стороны, нынешнее расследование США в отношении Китая в соответствии с 301-й статьей игнорирует успехи, достигнутые Китаем в реформах по открытию доступа на рынки, расширении открытости и усилении защиты прав интеллектуальной собственности. Отмечается, что обвинения в адрес Китая лишены всяческих оснований.
Односторонние действия США нанесли серьезный ущерб основам ВТО и поставили организацию перед беспрецедентной опасностью. КНР призывает членов ВТО приложить совместные усилия для решительного противодействия протекционистским действиям США.
Пакистан и Россия на заседании также выразили серьезную тревогу в отношении потенциального негативного влияния, которое американская практика может оказать на глобальную торговую систему. —0—
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