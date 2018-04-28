Из Петербурга увозят единственную в мире плавучую АЭС

Строившийся на Балтийском заводе первый отечественный плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» сегодня покидает Петербург . В настоящее время мобильная атомная станция движется по Неве при помощи буксиров.

Буксировку будут осуществлять в два этапа: из Петербурга — в Мурманск , где осенью пройдет загрузка ядерного топлива в реактор и его физический пуск, а уже оттуда — на Чукотку, в морской порт Певека.

ПАТЭС «Академик Ломоносов» должна быть введена в эксплуатацию уже в следующем году. Она призвана стать главным объектом жизнеобеспечения северного района Чукотки.