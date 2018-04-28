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Из Петербурга увозят единственную в мире плавучую АЭС
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Из Петербурга увозят единственную в мире плавучую АЭС 

Интересант 47 минут назад
Фото: dp.ru
Строившийся на Балтийском заводе первый отечественный плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» сегодня покидает Петербург. В настоящее время мобильная атомная станция движется по Неве при помощи буксиров.
Буксировку будут осуществлять в два этапа: из Петербурга — в Мурманск, где осенью пройдет загрузка ядерного топлива в реактор и его физический пуск, а уже оттуда — на Чукотку, в морской порт Певека.
ПАТЭС «Академик Ломоносов» должна быть введена в эксплуатацию уже в следующем году. Она призвана стать главным объектом жизнеобеспечения северного района Чукотки.
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