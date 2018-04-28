Власти региона вернут финансирование объектам, не связанным с ЧМ-2018

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал представителям СМИ о планах развития дорожной сети Ростовской агломерации. Дорога от М-4 «Дон» через Платов до Северного обхода Ростова, будет передана в федеральную собственность после того как движение на всей протяженности станет четырехполосным. «Мы подтвердили, что есть принципиальная задача построить таганрогскую развязку, соединив таким образом М-4 с трассой на Таганрог через аэропорт и Северный обход Ростова. И как только мы это сделаем, то передаём эту дорогу в федеральную собственность, так она будет соединять две федеральные трассы» — рассказал Голубев.

После этого все расходы по содержанию трассы будет нести федеральный бюджет, однако сейчас от Платова до Ростова построено только две полосы. Расширение планируют начать в августе 2018 год, сейчас на сайте госзакупок проходит аукцион на поиск подрядчика. Сумма контракта составляет 1,4 млрд рублей. По словам главы региона, окончание столь масштабного дорожного строительства ознаменует целый этап развития дорожной сети области. Бюджетные деньги, массово привлеченные в донскую столицу для постройки объектов ЧМ-2018 снова вернутся в муниципалитеты.

«Действительно, мы отвлекли значительную часть средств в последние 2-3 года на ЧМ. Это правда, — признал Василий Голубев. — Мы делали крупные объекты, которые отвлекали от муниципалитетов не менее 2 млрд рублей в год. Это изъятие, начиная с 2019 года, мы должны как-то компенсировать.».

Следующим назревшим вопросом станет создание дорог в малых населенных пунктах региона. Современные технологии, опробованные на строительстве масштабных объектов, позволят при меньших затратах создать комфортные условия для жителей.