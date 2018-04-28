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В ГД планируют принять проект о наследственном договоре и совместном завещании супругов до конца года
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

В ГД планируют принять проект о наследственном договоре и совместном завещании супругов до конца года 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству, один из авторов проекта Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).
«До конца весенней сессии мы его явно не примем. Я надеюсь, что хотя бы он пройдет в первом чтении, и потом последует доработка, дополнительные консультации. Но до конца года мы его обязательно постараемся принять», — заявил М. Емельянов.
При этом он отметил, что первое рассмотрение проекта пройдет в ближайшее время. «Я думаю в ближайшее время, в мае, может быть, в начале июня», — уточнил депутат.
Кроме того, М. Емельянов пояснил, что именно подвигло депутатов выступить с такой законодательной инициативой. «Разрабатывали мы на основе обращений граждан, в том числе депутатов: и ко мне очень много подходят с такими проблемами, и к моим коллегам подходят, и к Павлу Владимировичу (председатель комитета по госстроительству и законодательству, один из авторов проекта Павел Крашенинников — прим. Агентства „Москва“) обращались, что надо такую форму предусмотреть, потому что людям известно, что в разных странах такие формы есть. Возникает вопрос: почему нет этой формы у нас? Ведь она очень удобна с точки зрения гарантирования тех или иных прав членов семьи», — резюмировал депутат.
Как сообщалось ранее, законопроект о наследственном договоре и совместном завещании супругов был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента группой депутатов Госдумы во главе с П. Крашенинниковым 26 апреля.
Согласно пояснительной записке к документу, проект нацелен на расширение возможностей наследодателя при выражении им завещательных распоряжений за счет введения в Гражданский кодекс РФ правил о совместном завещании и наследственном договоре.
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