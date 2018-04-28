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Казань объединят с Самарой и Ульяновском в одну транспортную агломерацию
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Трамп и Меркель "проехались" по России

Казань объединят с Самарой и Ульяновском в одну транспортную агломерацию 

Казанский Портал 1 час назад
Казань, Ульяновск и Самару могут объединить в одну транспортную агломерацию. Города должна связать высокоскоростная транспортная инфраструктура.
Сейчас население неохотно путешествует внутри региона. На дорогу тратится слишком много времени. Однако с высокоскоростным сообщением все может поменяться. Яркий пример — поезда «Сапсан», курсирующие между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом.
«Строительство ВСМ приведет к тому, что всего в 30 минутах от Казани появляются Чебоксары с Новочебоксарском и очень мощной промышленной базой. Формируется большая агломерация на 4 000 000 человек. А если учесть еще и ответвления на Ульяновск и Самару, результат будет еще выше», — заявил первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин.
Сейчас эксперты просчитывают экономическую эффективность от транспортного слияния территорий, сообщает «Татар-информ».
В прошлом году экс-министр финансов Алексей Кудрин предложил объединить Казань, Ульяновск и Самару в агломерацию. По его мнению, в ближайшие десятилетия именно агломерации будут давать наиболее высокий темп прироста мирового ВВП.
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