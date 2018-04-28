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«Рособоронэкспорт» поставил цель сохранить экспорт на уровне $13 миллиардов
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«Рособоронэкспорт» поставил цель сохранить экспорт на уровне $13 миллиардов 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Сергей Сафронов. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") ставит задачу сохранить экспорт оружия на уровне 13 миллиардов долларов, несмотря на санкции, заявил в интервью РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов, подводя итоги выставки в Малайзии DSA-2018.
В последние несколько лет «Рособоронэкспорт» стабильно продает оружие на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Как заявлял ранее РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев, и в этом году планируется продать оружие на сумму более 13 миллиардов долларов.
"Тринадцать миллиардов — высокий уровень. Особенно, если учесть те санкционные ограничения, под которыми «Рособоронэкспорту» приходится работать последние три года. Нужно сохранять эту цифру", — сказал Кладов.
Полностью интервью Кладова будет опубликовано на сайте www.ria.ru в 10.30 мск.
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