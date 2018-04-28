«Рособоронэкспорт» поставил цель сохранить экспорт на уровне $13 миллиардов

В последние несколько лет «Рособоронэкспорт» стабильно продает оружие на сумму порядка 13 миллиардов долларов. Как заявлял ранее РИА Новости генеральный директор компании Александр Михеев , и в этом году планируется продать оружие на сумму более 13 миллиардов долларов.

"Тринадцать миллиардов — высокий уровень. Особенно, если учесть те санкционные ограничения, под которыми «Рособоронэкспорту» приходится работать последние три года. Нужно сохранять эту цифру", — сказал Кладов.

Полностью интервью Кладова будет опубликовано на сайте www.ria.ru в 10.30 мск.