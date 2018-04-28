Курск. Прокуратура выявила нарушения при продаже мяса

По итогам проверки были возбуждены 20 административных дел Прокуратура города Курска установила, что десять индивидуальных предпринимателей продавали населению мясо и мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, в пяти организациях по продаже и переработке мяса не дезинфицировался инвентарь, личные вещи сотрудников хранились в производственных цехах, а тара и упаковка — с продовольственным сырьем.

Также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил еще в двух организациях питания.

В результате прокурор возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей, должностных лиц предприятий и руководителей организаций 20 дел об административных правонарушениях.