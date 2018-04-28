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Курск. Прокуратура выявила нарушения при продаже мяса
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Курск. Прокуратура выявила нарушения при продаже мяса 

Курские известия 23 минуты назад
Фото: Курские известия
По итогам проверки были возбуждены 20 административных дел  Прокуратура города Курска установила, что десять индивидуальных предпринимателей продавали населению мясо и мясную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, в пяти организациях по продаже и переработке мяса не дезинфицировался инвентарь, личные вещи сотрудников хранились в производственных цехах, а тара и упаковка — с продовольственным сырьем.
Также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил еще в двух организациях питания.
В результате прокурор возбудил в отношении индивидуальных предпринимателей, должностных лиц предприятий и руководителей организаций 20 дел об административных правонарушениях.
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