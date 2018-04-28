Производство шампиньон в Рязанской области увеличится

27 апреля состоялась рабочая встреча сотрудников регионального минэкономразвития с руководством и коллективом предприятия «Дон Шампиньон», сообщается на сайте министерства.

После экскурсии в цех, где выращивают по специальной технологии грибы шампиньоны, состоялся круглый стол, где стороны обсудили пути развития предприятия и варианты сотрудничества.

Предпринимателей заинтересовали услуги Центра поддержки предпринимательства Рязанской области и регионального Центра инжиниринга. Принимающая сторона поделилась планами, в которые входит открытие нового производства для выхода на большую мощность, а также на расширение рынка сбыта в Рязани и области.

Чиновники пообещали со своей стороны посодействовать развитию и расширению предприятия для того, чтобы рязанцы в любое время могли приобрести качественные и свежие грибы, в частности шампиньоны.

Наша справка

Компания «Дон Шампиньон» открылась в 2015 году на территории деревни Рожок Рязанского района. Профилируется на выращивании грибов шампиньонов в экологически-чистых условиях. Продукция предприятия реализуется через торговые сети, в том числе региональные.