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Производство шампиньон в Рязанской области увеличится
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Производство шампиньон в Рязанской области увеличится 

АиФ Рязань 1 час назад
27 апреля состоялась рабочая встреча сотрудников регионального минэкономразвития с руководством и коллективом предприятия «Дон Шампиньон», сообщается на сайте министерства.
После экскурсии в цех, где выращивают по специальной технологии грибы шампиньоны, состоялся круглый стол, где стороны обсудили пути развития предприятия и варианты сотрудничества.
Предпринимателей заинтересовали услуги Центра поддержки предпринимательства Рязанской области и регионального Центра инжиниринга. Принимающая сторона поделилась планами, в которые входит открытие нового производства для выхода на большую мощность, а также на расширение рынка сбыта в Рязани и области.
Чиновники пообещали со своей стороны посодействовать развитию и расширению предприятия для того, чтобы рязанцы в любое время могли приобрести качественные и свежие грибы, в частности шампиньоны.
Наша справка
Компания «Дон Шампиньон» открылась в 2015 году на территории деревни Рожок Рязанского района. Профилируется на выращивании грибов шампиньонов в экологически-чистых условиях. Продукция предприятия реализуется через торговые сети, в том числе региональные.
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