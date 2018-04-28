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В 17 муниципалитетах Приморья завершен отопительный сезон
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В 17 муниципалитетах Приморья завершен отопительный сезон 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS.
По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, в связи с тем, что в большинстве городов и районов региона установилась теплая погода, принято решение завершить отопительный сезон.
В настоящее время продолжают отапливать жилой фонд и объекты соцкульбыта в Артеме, Большом Камне, Дальнегорске, Уссурийске, Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском, Чугуевском и Яковлевском районах.
Традиционно в северных районах края отопительный сезон завершается позже — в середине мая, а в Тернейском районе тепло подается до середины июня.
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