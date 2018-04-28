В 17 муниципалитетах Приморья завершен отопительный сезон

, сообщает PRIMPRESS.

По информации краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, в связи с тем, что в большинстве городов и районов региона установилась теплая погода, принято решение завершить отопительный сезон.

В настоящее время продолжают отапливать жилой фонд и объекты соцкульбыта в Артеме , Большом Камне, Дальнегорске Уссурийске , Анучинском, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Надеждинском, Ольгинском, Партизанском, Пограничном, Пожарском, Тернейском, Ханкайском, Чугуевском и Яковлевском районах.

Традиционно в северных районах края отопительный сезон завершается позже — в середине мая, а в Тернейском районе тепло подается до середины июня.